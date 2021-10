Marzysz o wyprawie za koło podbiegunowe? Instytut Geofizyki PAN szuka chętnych do pracy podczas wyprawy polarnej

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk rekrutuje. Poszukiwani są między innymi kucharz, geofizyk, meteorolog, mechanik i konserwator. Kandydaci mają wyruszyć na wyprawę do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie.

Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego jest położona w południowo-zachodniej części Spitsbergenu - największej wyspy archipelagu Svalbard, za północnym kołem podbiegunowym. W stacji zarządzanej przez Instytut Geofizyki (IGF) PAN już od lat prowadzone są badania naukowe. Pierwsza całoroczna wyprawa do Hornsundu odbyła się w roku 1957, a od 1978 takie wyprawy organizowane są co roku.

Kandydaci do 45. wyprawy

IGF PAN poinformował o tym, że rekrutuje chętnych do udziału w 45. wyprawie do stacji polarnej. Wśród poszukiwanych są: geofizyk z doświadczeniem w dziedzinach elektroniki lub geofizyki, meteorolog w szczególności z doświadczeniem w służbie meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informatyk, mechanik w szczególności z umiejętnością obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych, pracownik techniczny, ale również kucharz. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 listopada 2021 roku.