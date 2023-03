Łoś szarżował na mężczyznę. Uratował go przypadek

Wystraszony łoś natarł na rodzinę w amerykańskim stanie Idaho. Do niebezpiecznej sytuacji doszło podczas przejażdżki na skuterach śnieżnych. Przerażone zwierzę próbowało zaatakować jednego z członków rodziny, jednak uratował go zbieg okoliczności...

Zwierzę poczuło się zagrożone

- Byliśmy uwięzieni, my i on - powiedział Bigelow. - Zwierzę oblizywało wargi, co chyba było oznaką zdenerwowania. My zachowywaliśmy się spokojnie.