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Życie zamarło. "Ludzie się boją, bo huragan jest tuż obok"

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Huragan Simon zbliża się do Meksyku
Ostatnie przygotowania przed nadejściem huraganu Simon
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ARTURO MONTERO
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Huragan Simon zbliża się do Meksyku. Żywioł ma czwartą kategorię i według specjalistów jeszcze w niedzielę może wejść na ląd. W kraju trwają ostatnie przygotowania.

W sobotę wieczorem czasu lokalnego (w niedzielę rano w Polsce) huragan Simon miał czwartą kategorię w rosnącej pięciostopniowej skali Saffira Simpsona. Według informacji amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC) znajdował się wówczas około 100 kilometrów na południowy zachód od miasta Manzanillo w stanie Colima i powoli przesuwał się na północ.

Ostatnie przygotowania. "Wszystko jest tu zamknięte"

NHC podaje, że w niedzielę Simon znajdzie się na meksykańskim wybrzeżu lub przetoczy się bardzo blisko niego. W kraju trwają ostatnie przygotowania na nadejście żywiołu. Władze stanów Michoacan, Colima i Jalisco, najbardziej narażonych na skutki huraganu, nakazały wstrzymanie wszelkich aktywności.

Służby zamknęły plaże, postawiły bariery oraz wywiesiły flagi ostrzegawcze, wzywając mieszkańców do trzymania się z dala od brzegu. Żołnierze patrolowali obszary narażone na powodzie i osunięcia ziemi. Na ulicach Manzanillo, największego meksykańskiego portu nad Pacyfikiem, zrobiło się pusto. Niektórzy właściciele sklepów zabijali okna deskami.

- Tak, stresuje nas to, bo, jak sam powiedziałeś, wszyscy siedzą w domach, nie ma ruchu, absolutnie wszystko jest tu zamknięte. Ludzie się boją, bo huragan jest tuż obok, a także szkód, jakie mogą wyrządzić wiatr i deszcz - mówił w rozmowie z agencją informacyjną Reuters mieszkaniec Manzanillo Ignacio De La Madrid.

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W związku ze zbliżaniem się huraganu międzynarodowe lotniska w Puero Vallarta w stanie Jalisco oraz w Manzanillo ogłosiły wstrzymanie działalności od sobotniego wieczora do poniedziałkowego poranka. We wcześniejszych dniach Pablo Lemus Navarro, gubernator stanu Jalisco, podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach od 9 do 12 października.

Ostatnie przygotowania na nadejście huraganu Simon
Ostatnie przygotowania na nadejście huraganu Simon
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ARTURO MONTERO

Może spaść nawet 500 litrów deszczu

Największe ulewy związane z huraganem Simon spodziewane są w stanie Jalisco. Tutejszy komitet do spraw sytuacji kryzysowych ostrzegł przed opadami deszczu rzędu 100-200 litrów na metr kwadratowy, które mogą doprowadzić do wylewania strumieni i przeciążenia sieci kanalizacyjnej. W górzystych rejonach Jalisco może spaść nawet 500 l/mkw. - tak duża ilość wody może powodować powodzie błyskawiczne i osunięcia ziemi.

Meksykowi zagraża nie tylko Simon, ale także cyklon posttropikalny Rachel. Meksykańska Narodowa Służba Meteorologiczna (SMN) prognozuje, że w niedzielę żywioł znajdzie się na lądzie w stanie Kalifornia Dolna w północno-zachodniej części kraju. Jak informuje portal N+ Noticias, skutki żywiołu w postaci intensywnych opadów deszczu są odczuwalne już teraz.

Prognozowana trasa huraganu Simon
Prognozowana trasa huraganu Simon
Źródło zdjęcia: NHC
Źródło: Reuters, N+ Noticias
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Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyhuraganMeksyk
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