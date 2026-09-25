Znów stał się huraganem piątej kategorii. "Morze wciąż nie jest spokojne"

Przelot przez centrum huraganu Polo - nagranie dwukrotnie przyspieszone Źródło wideo: Reuters/NOAA Hurricane Hunters/Facebook/Pierce Niemiec Źródło zdj. gł.: Reuters

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Według amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC) w piątek rano czasu lokalnego Polo się wzmocnił, znów stając się huraganem piątej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Osiągnął stałą prędkość wiatru sięgającą 285 kilometrów na godzinę, z jeszcze silniejszymi porywami. Żywioł przemieszczał się na zachód wzdłuż wybrzeża Meksyku.

Wysokie fale uszkadzały budynki

W piątek Polo nadal powodował wysokie fale, niósł ulewy i silny wiatr, które wcześniej w tym tygodniu wymusiły ewakuacje, zamknięcia portów i odwołania zajęć w szkołach w niektórych częściach pacyficznego wybrzeża Meksyku. W El Paraiso, nadmorskiej miejscowości w stanie Colima, woda nanosiła kamienie na ulice i uszkadzała budynki położone przy plaży.

- Odnotowaliśmy szkody spowodowane przez huragan. Dzięki Bogu nie ma ofiar śmiertelnych, ale straty materialne są znaczne. Morze wciąż nie jest spokojne - powiedział Efren Pacheco, przedstawiciel władz El Paraiso.

W piątek centrum huraganu oddalało się od meksykańskiego wybrzeża, ale jak wynika z prognoz, w weekend żywioł ma stopniowo skręcać na północ. W poniedziałek Polo może uderzyć w Półwysep Kalifornijski w Meksyku, przynosząc opady rzędu 100-200 litrów na metr kwadratowy, a miejscami nawet 250 l/mkw. Według NHC może dojść do zagrażających życiu powodzi i osuwisk.

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Prognozowana trasa huraganu Polo Źródło zdjęcia: NHC/NOAA

Widok z centrum huraganu

Skalę żywiołu doskonale pokazuje nagranie, które udostępniła w mediach społecznościowych amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczno-Atmosferyczna (NOAA). Na początku tygodnia jeden z samolotów pilotowanych przez łowców huraganów wleciał w centrum Polo. Na filmie widać, jak maszyna przebija się przez wirujące chmury i trafia do "oka cyklonu", gdzie panuje względny spokój.

NOAA wyjaśniła, że podobne loty pomagają naukowcom zebrać dane kluczowe dla doskonalenia prognoz huraganowych. Ponadto Polo, który przeszedł gwałtowną intensyfikację, może dostarczyć cennych informacji na temat tego procesu.

Przelot przez centrum huraganu Polo - nagranie dwukrotnie przyspieszone Źródło: Reuters/NOAA Hurricane Hunters/Facebook/Pierce Niemiec

"Nigdy nie widziałem trzech ostrzeżeń"

Polo to niejedyny huragan, który obecnie przemieszcza się nad Pacyfikiem. Na południe od Hawajów sił nabiera Nolo, który w piątek rano lokalnego czasu osiągnął drugą kategorię w skali Saffira-Simpsona. W sobotę ma przetoczyć się bardzo blisko największej wyspy archipelagu, Hawai'i. W komunikacie ostrzegawczym NHC podało, że mogą wystąpić tam zagrażające życiu powodzie i lawiny błotne. Niebezpiecznie ma być także na wyspie Maui.

W tym roku Hawaje dotknęły powodzie, trzęsienie ziemi oraz dwa huragany. - Pracuję tu od 20 lat i nigdy nie widziałem trzech ostrzeżeń przed huraganem dla tych wysp w ciągu roku - powiedział John Bravender z Krajowej Służby Meteorologicznej (NWS) w Honolulu.

Prognozowana trasa huraganu Nolo Źródło zdjęcia: NHC/NOAA