Zniknął. Wciąż niesie zagrożenie dla milionów ludzi

Huragan Polo wywołał powodzie w meksykańskim stanie Sonora Źródło wideo: STATE COORDINATION OF CIVIL PROTECTION OF SONORA/Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Daniel Sanchez

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Według informacji amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC), huragan Polo osłabł i rozproszył się nad meksykańskim stanem Chihuahua. Jego pozostałości niosły ze sobą opady i wiatr o średniej prędkości 55 kilometrów na godzinę z silniejszymi podmuchami.

Polo we wtorek przed południem czasu lokalnego po raz drugi znalazł się na meksykańskiej ziemi, uderzając nieopodal portowego miasta Guaymas w stanie Sonora. Był huraganem pierwszej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona, z wiatrem o prędkości 120 km/h. Po raz pierwszy dotarł do wybrzeży Meksyku w nocy z poniedziałku na wtorek czasu lokalnego, niedaleko miejscowości Las Barrancas na Półwyspie Kalifornijskim jako żywioł drugiej kategorii.

Droga zalana przez opady związane z burzą Polo, Guaymas w Meksyku Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Daniel Sanchez

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Wciąż pozostaje niebezpieczny

Stacja CBS News podała, że nawet pozostałości Polo mogą być niebezpieczne. W kolejnych dniach mają one przemieszczać się na północny wschód, niosąc ulewy zagrażające ponad 30 milionom ludzi na obszarze od stanu Arizona po Iowa. Meteorolodzy ostrzegają przed powodziami błyskawicznymi i uszkodzeniami infrastruktury.

Towarzyszące Polo ulewy, lokalnie sięgające ponad 100 litrów na metr kwadratowy na godzinę, spowodowały we wtorek zalanie dróg w południowej części stanu Nowy Meksyk, przez co kierowcy zostali uwięzieni we własnych pojazdach. W hrabstwie Dona Ana tama McLeod zagrażała przelaniem. Dla czterech miejscowości wydano nakaz ewakuacji - mieszkańcy trzech z nich po kilku godzinach mogli wrócić do domów, jednak w jednym z miasteczek sytuacja pozostaje niebezpieczna.

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W Kalifornii NWS ostrzegła natomiast przed prądami wstecznymi i wysokimi falami wywołanymi przez Polo i były huragan Odalys - mają one nasilić problem erozji wybrzeża, z którym zmaga się stan. We wtorek na południowym wybrzeżu stanu fale mogą przekroczyć dwa metry wysokości, co może doprowadzić do zalań na nisko położonych terenach.

Przechodził huragan, zatrzęsła się ziemia

Ulewy przyniesione przez Polo wywołały powodzie w stanie Kalifornia Południowa Dolna. Według NHC huragan miał zrzucić w tym regionie łącznie od 150 do nawet 300 litrów deszczu na metr kwadratowy. W gminach Comondu, Loreto i Mulege ponad 20 tysięcy odbiorców straciło dostęp do prądu. Władze stanu przekazały, że nie było ofiar śmiertelnych.

Gdy huragan przetaczał się przez Półwysep Kalifornijski, doszło tam do trzęsienia ziemi. Jego epicentrum miało miejsce około 60 kilometrów na północny wschód od miejscowości Santa Rosalia w Kalifornii Południowej Dolnej.

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SISMO Magnitud 4.0 Loc 62 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 29/09/26 05:49:13 Lat 27.72 Lon -111.80 Pf 10 km pic.twitter.com/yjQKoEcLHl — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 29, 2026 Rozwiń

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Woda porwała dom. Nie żyją dzieci, znaleziono ciało kobiety

Przed uderzeniem w ląd Polo przyczynił się do śmierci trzech osób. Przyniesione przez niego opady doprowadziły do wezbrania rzeki w miejscowości La Cuesta w stanie Jalisco. Masy wody porwały dom, w którym znajdowała się czteroosobowa rodzina. Władze potwierdziły śmierć dwojga dzieci i poinformowały o znalezieniu ciała kobiety, prawdopodobnie ich matki. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna.

Do groźnego zdarzenia doszło w pobliżu popularnego wodospadu El Salto. Nagłe wezbranie strumienia San Blas wywołało powódź, która uwięziła 15 osób. Po otrzymaniu zgłoszenia służby ratunkowe ewakuowały wszystkich uwięzionych, w tym czworo dzieci. - Warunki terenowe uniemożliwiały im powrót pierwotnie wykorzystaną drogą dojazdową - poinformowała rada pobliskiego miasta La Paz.

Meksyk szykuje się na uderzenie huraganu Polo Źródło zdjęcia: Reuters