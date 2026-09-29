Przechodził huragan, zatrzęsła się ziemia

Kalifornia szykuje się na wysokie fale niesione przez huragan Polo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: NHC/NOAA

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Według informacji amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC) huragan Polo dotarł do wybrzeży Meksyku w nocy z poniedziałku na wtorek czasu lokalnego. Uderzył w ląd niedaleko miejscowości Las Barrancas na Półwyspie Kalifornijskim jako żywioł drugiej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Porywy wiatru sięgały 200 kilometrów na godzinę.

"W związku z nadejściem huraganu Polo do wybrzeży Kalifornii Dolnej Południowej, mieszkańcom zaleca się pozostanie w domach do czasu, aż władze poinformują, że znów jest bezpiecznie" - zaapelował meksykański Federalny Sekretariat Bezpieczeństwa.

Trzęsienie ziemi podczas przechodzenia huraganu

Ulewy przyniesione przez Polo wywołały powodzie w stanie Kalifornia Południowa Dolna. Według NHC huragan ma zrzucić w tym regionie łącznie od 150 do nawet 300 litrów deszczu na metr kwadratowy. W gminach Comondu, Loreto i Mulege ponad 20 tysięcy odbiorców straciło dostęp do prądu.

Gdy we wtorek w godzinach porannych czasu lokalnego (po południu w Polsce) huragan przechodził przez Półwysep Kalifornijski, doszło tam do trzęsienia ziemi. Jego epicentrum miało miejsce około 60 kilometrów na północny wschód od miejscowości Santa Rosalia w Kalifornii Południowej Dolnej.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 62 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 29/09/26 05:49:13 Lat 27.72 Lon -111.80 Pf 10 km pic.twitter.com/yjQKoEcLHl — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 29, 2026 Rozwiń

Zagraża nie tylko Meksykowi

Po przejściu przez półwysep Polo wkroczył na wody Zatoki Kalifornijskiej i kierował się w stronę stanu Sonora, gdzie ma uderzyć w ląd po raz drugi. Miejscowe władze ogłosiły pomarańczowy alarm w 14 gminach. Jeszcze zanim dotarł do Sonory, huragan pozbawił energii elektrycznej około 10 tys. tamtejszych mieszkańców.

Na niebezpieczeństwo muszą przygotować się także osoby z południowych Stanów Zjednoczonych. Według biura Narodowej Służby Pogodowej (NWS) w zachodnim Teksasie mogą pojawić się ulewy i powodzie błyskawiczne. Szczególnie groźnie może być na obszarach, w których w ostatnich tygodniach spadły już znaczne ilości deszczu.

W Kalifornii NWS ostrzegła natomiast przed prądami wstecznymi i wysokimi falami wywołanymi przez Polo i były huragan Odalys - mają one nasilić problem erozji wybrzeża, z którym zmaga się stan. We wtorek na południowym wybrzeżu stanu fale mogą przekroczyć dwa metry wysokości, co może doprowadzić do zalań na nisko położonych terenach.

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6:30PM: Showers and thunderstorms are moving into El Paso and the Lower Valley. Storms will be capable of heavy rain and flash flooding. Avoid flood-prone areas. #TurnAroundDontDrown pic.twitter.com/pXGW6EE9qW — NWS El Paso (@NWSElPaso) September 29, 2026 Rozwiń

Przygotowania przed uderzeniem

Jak przekazała agencja informacyjna Reuters, właściciele restauracji i sklepów w małych nadmorskich miasteczkach Loreto i Ciudad Constitucion szykowali się w poniedziałek na nadejście żywiołu. Mieszkańcy przybijali deski do drzwi i okien, aby ochronić swoje lokale przed najgorszym.

Władze stanu Kalifornia Dolna Południowa otworzyły tymczasowe schroniska w pięciu gminach dla mieszkańców obszarów objętych najwyższym ryzykiem niebezpiecznej pogody. Wczesnym rankiem, w ramach środków zapobiegawczych, ewakuowano kilkadziesiąt osób i przeniesiono je do schroniska w Ciudad Constitución.

⚠️🌊Toma tus precauciones.



Se pronostica #Oleaje de hasta 10 metros de altura en la costa de #BajaCaliforniaSur.



No olvides atender las indicaciones de Protección Civil de tu localidad. pic.twitter.com/jj8Q14vRYh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2026 Rozwiń

Woda porwała dom. Nie żyją dzieci, znaleziono ciało kobiety

Przed uderzeniem w ląd Polo przyczynił się do śmierci trzech osób. Przyniesione przez niego opady doprowadziły do wezbrania rzeki w miejscowości La Cuesta w stanie Jalisco. Masy wody porwały dom, w którym znajdowała się czteroosobowa rodzina. Władze potwierdziły śmierć dwojga dzieci i poinformowały o znalezieniu ciała kobiety, prawdopodobnie ich matki. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna.

Do groźnego zdarzenia doszło w pobliżu popularnego wodospadu El Salto. Nagłe wezbranie strumienia San Blas wywołało powódź, która uwięziła 15 osób. Po otrzymaniu zgłoszenia służby ratunkowe ewakuowały wszystkich uwięzionych, w tym czworo dzieci. - Warunki terenowe uniemożliwiały im powrót pierwotnie wykorzystaną drogą dojazdową - poinformowała rada pobliskiego miasta La Paz.

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Meksyk szykuje się na uderzenie huraganu Polo Źródło zdjęcia: Reuters

Zamknięte plaże i szkoły

W godzinach poprzedzających uderzenie ulewy, wysokie fale i silny wiatr związane z huraganem Polo doprowadziły do ewakuacji, zamknięcia portów i odwołania lekcji w szkołach w wielu stanach na pacyficznym wybrzeża Meksyku. W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi w kurorcie turystycznym San Jose del Cabo władze ograniczyły dostęp do plaż.

Meksykańska marynarka wojenna i resort obrony skierowały do stanu Kalifornia Dolna Południowa - gdzie skutki huraganu mają być najdotkliwsze - około siedmiu tysięcy funkcjonariuszy. Ponadto otworzyły ponad 150 tymczasowych schronień.

Polo nie jest jedynym żywiołem, który zagraża Meksykowi - po Pacyfiku porusza się burza tropikalna Rachel. Władze ostrzegły, że wywoła ulewne opady deszczu na wybrzeżu stanu Michoacan. Według NHC żywioł będzie poruszał się na północny wschód w kolejnych dniach, ale nie uderzy w Meksyk.

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