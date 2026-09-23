Polo wciąż szaleje. "Jedna z najsilniejszych burz w historii regionu"

Zalane ulice i puste plaże w stanice Colima przed nadejściem huraganu Polo Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Jak podało amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC), żywioł powoli sunie wzdłuż meksykańskiego wybrzeża. W środę rano polskiego czasu centrum huraganu znajdowało się około 335 kilometrów na południu od miasta Zihuatanejo w stanie Guerrero. Wiatr w jego centrum wiał z prędkością do 270 kilometrów na godzinę, z porywami do 330 km/h. Odpowiada to huraganowi piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona.

Zgodnie z prognozami centrum huraganu ma ominąć ląd. Mimo to w wielu meksykańskich stanach wydano ostrzeżenia meteorologiczne - układ niesie ze sobą potężne opady deszczu. Meksykańska agencja meteorologiczna Conagua podała, że szczególnie niebezpiecznie może być w stanach Colima, Michoachan, Guerrero i Oaxaca. W ciągu doby może tam spaść do 150 litrów wody na metr kwadratowy.

"Jedna z najsilniejszych burz"

W zagrożonych stanach trwają przygotowania. Służby patrolują plaże i tereny nadmorskie, by upewnić się, że nikt nie pozostał na najbardziej zagrożonym obszarze. W położonych wzdłuż wybrzeża gminach otwarto ośrodki ewakuacyjne, a Federalna Komisja Energii Elektrycznej (CFE) postawiła w stan gotowości 2000 pracowników, by w przypadku przerwania dostaw prądu jak najszybciej je przywrócić. Lokalnie zawieszono zajęcia szkolne oraz wstrzymano żeglugę.

"Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie wchodzenia do morza, a także zbliżania się do pomostów, skalistych obszarów lub spacerowania wzdłuż brzegu" - przekazała w mediach społecznościowych gubernatorka stanu Guerrero, Evelyn Salgado.

Narodowe Centrum Huraganów NOAA z siedzibą w Miami określiło burzę jako "niezwykle niebezpieczną" i stwierdziło, że jej intensyfikacja w ciągu 24 godzin była "naprawdę niezwykła". Towarzyszące Polo podmuchy wiatru w pewnym momencie rozwijały prędkość do 285 km/h, jedną z najwyższych stwierdzonych na wschodnim Pacyfiku.

- To jedna z najsilniejszych burz w historii regionu - powiedziała Kristen L. Corbosiero z Uniwersytetu w Albany w rozmowie z agencją prasową Associated Press.

Huragan Polo na zdjęciu satelitarnym Źródło zdjęcia: NHC NOAA

W popularnym kurorcie może być groźnie

Portal meksykańskiej telewizji N+ relacjonował, że w poniedziałek po południu policja w stanie Guerrero ogłaszała przez megafony komunikaty o ryzyku wystąpienia burz na plażach miasta Acapulco. Ten popularny region turystyczny został zniszczony przez huragan Otis w 2023 roku. W związku z niebezpieczeństwem władze zamknęły część szkół.

- Ludzie są nieco zaniepokojeni - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną AFP Alfredo Mondragon, właściciel firmy świadczącej usługi turystyczne na plaży. Turysta Benjamin Martinez, który w niedzielę przyjechał samochodem do Acapulco z przedmieść Meksyku, miał wrócić w czwartek. Z uwagi na zagrożenie huraganem mężczyzna rozważa jednak wcześniejszy powrót.

Sezon huraganowy w Meksyku trwa od maja do listopada. Zagrożone są wtedy oba wybrzeża - i pacyficzne, i atlantyckie.

Huragan Polo na zdjęciach satelitarnych Źródło: CSU/CIRA & NOAA/REUTERS