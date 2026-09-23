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Polo wciąż szaleje. "Jedna z najsilniejszych burz w historii regionu"

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Zalane ulice i puste plaże w stanice Colima przed nadejściem huraganu Polo
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Huragan Polo szaleje na Pacyfiku. Żywioł piątej kategorii ma ominąć ląd, ale mimo tego wzdłuż meksykańskiego wybrzeża wydano szereg alertów. Meteorolodzy ostrzegają przed śmiertelnie niebezpiecznymi ulewami, jakie towarzyszą burzy.

Jak podało amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC), żywioł powoli sunie wzdłuż meksykańskiego wybrzeża. W środę rano polskiego czasu centrum huraganu znajdowało się około 335 kilometrów na południu od miasta Zihuatanejo w stanie Guerrero. Wiatr w jego centrum wiał z prędkością do 270 kilometrów na godzinę, z porywami do 330 km/h. Odpowiada to huraganowi piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona.

Zgodnie z prognozami centrum huraganu ma ominąć ląd. Mimo to w wielu meksykańskich stanach wydano ostrzeżenia meteorologiczne - układ niesie ze sobą potężne opady deszczu. Meksykańska agencja meteorologiczna Conagua podała, że szczególnie niebezpiecznie może być w stanach Colima, Michoachan, Guerrero i Oaxaca. W ciągu doby może tam spaść do 150 litrów wody na metr kwadratowy.

"Jedna z najsilniejszych burz"

W zagrożonych stanach trwają przygotowania. Służby patrolują plaże i tereny nadmorskie, by upewnić się, że nikt nie pozostał na najbardziej zagrożonym obszarze. W położonych wzdłuż wybrzeża gminach otwarto ośrodki ewakuacyjne, a Federalna Komisja Energii Elektrycznej (CFE) postawiła w stan gotowości 2000 pracowników, by w przypadku przerwania dostaw prądu jak najszybciej je przywrócić. Lokalnie zawieszono zajęcia szkolne oraz wstrzymano żeglugę.

"Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie wchodzenia do morza, a także zbliżania się do pomostów, skalistych obszarów lub spacerowania wzdłuż brzegu" - przekazała w mediach społecznościowych gubernatorka stanu Guerrero, Evelyn Salgado.

Narodowe Centrum Huraganów NOAA z siedzibą w Miami określiło burzę jako "niezwykle niebezpieczną" i stwierdziło, że jej intensyfikacja w ciągu 24 godzin była "naprawdę niezwykła". Towarzyszące Polo podmuchy wiatru w pewnym momencie rozwijały prędkość do 285 km/h, jedną z najwyższych stwierdzonych na wschodnim Pacyfiku.

- To jedna z najsilniejszych burz w historii regionu - powiedziała Kristen L. Corbosiero z Uniwersytetu w Albany w rozmowie z agencją prasową Associated Press.

Huragan Polo na zdjęciu satelitarnym
Huragan Polo na zdjęciu satelitarnym
Źródło zdjęcia: NHC NOAA

W popularnym kurorcie może być groźnie

Portal meksykańskiej telewizji N+ relacjonował, że w poniedziałek po południu policja w stanie Guerrero ogłaszała przez megafony komunikaty o ryzyku wystąpienia burz na plażach miasta Acapulco. Ten popularny region turystyczny został zniszczony przez huragan Otis w 2023 roku. W związku z niebezpieczeństwem władze zamknęły część szkół.

- Ludzie są nieco zaniepokojeni - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną AFP Alfredo Mondragon, właściciel firmy świadczącej usługi turystyczne na plaży. Turysta Benjamin Martinez, który w niedzielę przyjechał samochodem do Acapulco z przedmieść Meksyku, miał wrócić w czwartek. Z uwagi na zagrożenie huraganem mężczyzna rozważa jednak wcześniejszy powrót.

Sezon huraganowy w Meksyku trwa od maja do listopada. Zagrożone są wtedy oba wybrzeża - i pacyficzne, i atlantyckie.

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Huragan Polo na zdjęciach satelitarnych
Źródło: CSU/CIRA & NOAA/REUTERS
Źródło: Reuters, N+, BBC, AFP, NHC, Pulso, AP
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Tagi:
huraganHuragany, tajfuny, cyklonyMeksykpogoda
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