Huragan piątej kategorii sunie po Pacyfiku

Huragan Polo na zdjęciach satelitarnych Źródło wideo: CSU/CIRA & NOAA/REUTERS Źródło zdj. gł.: NHC NOAA

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Po Pacyfiku sunie potężny huragan Polo. Jak podało amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC), we wtorek po południu polskiego czasu osiągnął piątą, najwyższą kategorię w skali Saffira-Simpsona. Żywioł wiał ze stałą prędkością sięgającą 270 kilometrów na godzinę.

Huragan Polo u wybrzeży Meksyku

We wtorek Polo przemieszczał się wzdłuż wybrzeży Meksyku - po południu polskiego czasu centrum huraganu znajdowało się około 335 kilometrów na południu od miasta Zihuatanejo w stanie Guerrero. Eksperci NHC prognozują, że Polo wkrótce skręci gwałtownie w kierunku północno-zachodnim i będzie przez kilka dni przesuwał się w pobliżu wybrzeża, ale nie zejdzie na ląd.

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Huragan Polo na zdjęciu satelitarnym Źródło zdjęcia: NHC NOAA

Może być groźne w popularnym kurorcie

Choć Polo nie powinien uderzyć w kontynent, nie oznacza to braku zagrożenia dla mieszkańców Meksyku. Najmocniej ma padać na południowym wybrzeżu, zwłaszcza w stanach Guerrero i Michoacan - meteorolodzy NHC prognozują, że suma opadów może tam przekroczyć 200 litrów wody na metr kwadratowy, co może doprowadzić do powodzi i osuwisk.

Portal meksykańskiej telewizji N+ relacjonował, że w poniedziałek po południu policja w stanie Guerrero ogłaszała przez megafony komunikaty o ryzyku wystąpienia burz na plażach miasta Acapulco. Ten popularny region turystyczny został zniszczony przez huragan Otis w 2023 roku. W związku z niebezpieczeństwem władze zamknęły część szkół.

- Ludzie są nieco zaniepokojeni - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną AFP Alfredo Mondragon, właściciel firmy świadczącej usługi turystyczne na plaży. Turysta Benjamin Martinez, który w niedzielę przyjechał samochodem do Acapulco z przedmieść Meksyku, miał wrócić w czwartek. Z uwagi na zagrożenie huraganem mężczyzna rozważa jednak wcześniejszy powrót.

Sezon huraganowy w Meksyku trwa od maja do listopada. Zagrożone są wtedy oba wybrzeża - i pacyficzne, i atlantyckie.

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Huragan Polo na zdjęciach satelitarnych Źródło: CSU/CIRA & NOAA/REUTERS