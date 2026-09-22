Huragan piątej kategorii sunie po Pacyfiku
Po Pacyfiku sunie potężny huragan Polo. Jak podało amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC), we wtorek po południu polskiego czasu osiągnął piątą, najwyższą kategorię w skali Saffira-Simpsona. Żywioł wiał ze stałą prędkością sięgającą 270 kilometrów na godzinę.
Huragan Polo u wybrzeży Meksyku
We wtorek Polo przemieszczał się wzdłuż wybrzeży Meksyku - po południu polskiego czasu centrum huraganu znajdowało się około 335 kilometrów na południu od miasta Zihuatanejo w stanie Guerrero. Eksperci NHC prognozują, że Polo wkrótce skręci gwałtownie w kierunku północno-zachodnim i będzie przez kilka dni przesuwał się w pobliżu wybrzeża, ale nie zejdzie na ląd.
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Może być groźne w popularnym kurorcie
Choć Polo nie powinien uderzyć w kontynent, nie oznacza to braku zagrożenia dla mieszkańców Meksyku. Najmocniej ma padać na południowym wybrzeżu, zwłaszcza w stanach Guerrero i Michoacan - meteorolodzy NHC prognozują, że suma opadów może tam przekroczyć 200 litrów wody na metr kwadratowy, co może doprowadzić do powodzi i osuwisk.
Portal meksykańskiej telewizji N+ relacjonował, że w poniedziałek po południu policja w stanie Guerrero ogłaszała przez megafony komunikaty o ryzyku wystąpienia burz na plażach miasta Acapulco. Ten popularny region turystyczny został zniszczony przez huragan Otis w 2023 roku. W związku z niebezpieczeństwem władze zamknęły część szkół.
- Ludzie są nieco zaniepokojeni - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną AFP Alfredo Mondragon, właściciel firmy świadczącej usługi turystyczne na plaży. Turysta Benjamin Martinez, który w niedzielę przyjechał samochodem do Acapulco z przedmieść Meksyku, miał wrócić w czwartek. Z uwagi na zagrożenie huraganem mężczyzna rozważa jednak wcześniejszy powrót.
Sezon huraganowy w Meksyku trwa od maja do listopada. Zagrożone są wtedy oba wybrzeża - i pacyficzne, i atlantyckie.