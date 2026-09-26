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Szykują się na cały weekend opadów. Władze mobilizują wojsko

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Nolo na zdjęciu satelitarnym
Huragan Nolo zbliża się do Hawajów
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: NOAA
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Do Hawajów zbliża się huragan Nolo. Władze ogłosiły stan klęski żywiołowej i zmobilizowały kilkuset członków Gwardii Narodowej i zamknęły część szkół. To już kolejne w ostatnim czasie tego typu zjawisko na archipelagu, który został doświadczony przez ogromne ulewy.

Mieszkańcy wyspy Hawaiʻi, największej wyspy archipelagu Hawajów, przygotowują się na skutki huraganu Nolo. W weekend żywioł ma przejść na południe od archipelagu. Według prognoz Narodowego Centrum Huraganów (NHC) ma osiągnąć status silnego huraganu. Prędkość wiatru osiągała do 165 kilometrów na godzinę, a centrum huraganu znajdowało się około 240 kilometrów na południe od najbardziej wysuniętego na południe punktu Hawajów. Żywioł prawie w ogóle się nie porusza po Pacyfiku.

- Ze względu na powolne przemieszczanie się burzy pod koniec tego tygodnia wzrośnie prawdopodobieństwo, że będzie to długotrwałe, zagrażające życiu zjawisko opadowe, które może utrzymać się przez cały weekend - przekazał Alex DaSilva, główny ekspert ds. huraganów z amerykańskiego serwisu AccuWeather.

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Szykują się na kolejne ulewy. Apel o pozostanie w domach

Synoptycy ostrzegają, że na części wyspie Hawaiʻi może spaść do 300 litrów deszczu na metr kwadratowy, a lokalnie nawet ponad 400 l/mkw. Ulewne opady prognozowane są także na innych wyspach, w tym na Maui, gdzie mogą doprowadzić do powodzi i osuwisk.

Nolo na zdjęciu satelitarnym
Nolo na zdjęciu satelitarnym
Źródło zdjęcia: NOAA

Stan klęski żywiołowej, mobilizacja Gwardii Narodowej

Największe zagrożenie dotyczy południowo-wschodnich rejonów Hawaiʻi, które wcześniej ucierpiały podczas huraganu Lala i gdzie grunt pozostaje silnie nasiąknięty wodą. Fala sztormowa może osiągnąć od 30 do 90 cm, powodując zalewanie wybrzeża.

- Mieszkańcy Hawaiʻi powinni pozostać w swoich domach, w bezpiecznym miejscu (...) aż do soboty - podkreślił w piątek cytowany przez agencję informacyjną Associated Press dyrektor Narodowego Centrum Huraganów Michael Brennan. Ostrzegł, by bez potrzeby nie wychodzić na zewnątrz, ponieważ silny wiatr może przewracać drzewa i zrywać linie energetyczne.

Władze stanu zaleciły mieszkańcom skompletowanie zestawów awaryjnych i śledzenie komunikatów służb. Gubernator Josh Green ogłosił stan klęski żywiołowej dla czterech hrabstw, a także zmobilizował ponad 230 członków Gwardii Narodowej Hawajów. W niektórych rejonach zamknięto szkoły. Urzędnicy hrabstwa Hawaiʻi wezwali mieszkańców terenów zagrożonych powodzią do rozważenia ewakuacji do przygotowanych schronień.

Na wyspie Hawaiʻi specjalne ekipy budowały wały ochronne i usuwały szczątki poprzednich nawałnic mogące blokować przepływ wody. Mieszkańcy miejscowości Hilo napełniali worki z piaskiem, a organizacje pomocowe dostarczały na wyspę zapasy, w tym sprzęt turystyczny i środki higieniczne. Także główny dostawca energii, Hawaiian Electric, skierował zespoły techniczne do przygotowań przed nadejściem burzy.

Źródło: PAP, AccuWeather, AP
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Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyHawajeUSAwiatrdeszczpogoda
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