Po 20 latach zidentyfikowali ofiarę historycznego huraganu

29 sierpnia 2025, 14:52
Źródło:
The New York Times, BBC, The Weather Channel, The Independent, Reuters, PAP
29.08.2005. Huragan Katrina uderza w Luizjanę
29.08.2005. Huragan Katrina uderza w Luizjanę
Reuters
29.08.2005. Huragan Katrina uderza w Luizjanę Reuters

Mija 20 lat od uderzenia huraganu Katrina we wschodnie wybrzeże USA. Żywioł uznawany jest za jeden z najbardziej śmiercionośnych, jakie kiedykolwiek nawiedziły ten kraj. Po tylu latach zidentyfikowano jedną z bezimiennych ofiar.

PogodaDługoterminowaWeekend

20 lat temu, 29 sierpnia 2005 roku, huragan Katrina uderzył w Luizjanę, zabijając blisko 1400 osób w stanach Luizjana, Missisipi, Alabama, Floryda. Milion mieszkańców Zatoki Meksykańskiej zostało wówczas zmuszonych do tego, by porzucić swoje domy. Wały przeciwpowodziowe okazały się nieszczelne - 80 procent Nowego Orleanu znalazło się pod wodą, a świat obiegły nagrania rodzin uwięzionych na dachach swoich domostw bądź stłoczonych w schroniskach dla uciekających przed żywiołem. Jak podaje Narodowa Agencja Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA), szkody wyrządzone przez huragan Katrina wyceniane są na ponad 200 miliardów dolarów, po uwzględnieniu inflacji. Według danych organizacji non-profit The Data Center, huragan Katrina zniszczył około 134 tysiące budynków mieszkalnych.

Jedna z nienazwanych ofiar huraganu właśnie została zidentyfikowana

Do teraz 30 ofiar śmiertelnych huraganu, pochowanych w Katrina Memorial w Nowym Orleanie, pozostawało bezimiennych. Jedna z nich właśnie została zidentyfikowana dzięki wysiłkom reporterów WWL Louisiana. To Dorothy Driggers Taquino.

Dochodzenie dziennikarzy - oraz opis naszyjnika - pomogły śledczemu z sąsiedniej parafii St. Bernard rozwiązać sprawę Dorothy.

- Dorothy Taquino opłaciła prąd pod adresem 609 Community Street podczas huraganu Katrina lub w sierpniu. Znaleźliśmy jej prawo jazdy i zdjęcie z datą urodzenia i numerem ubezpieczenia społecznego. Według stanowego urzędu stanu cywilnego nie ma aktu zgonu tej kobiety - wskazał Ray Theriot, główny śledczy z biura koronera parafii St. Bernard.

ZOBACZ TEŻ: Kajiki sieje spustoszenie. Wielu zabitych, ranni, zaginieni

Najbliżsi żyjący krewni Dorothy - siostrzenica i bratanek - byli w szoku.

- Cieszę się, że tak się stało. Że może wrócić do domu, do swojego miejsca spoczynku - mówiła Jean Driggers, siostrzenica Dorothy Taquino. To pierwszy przypadek od ponad dziesięciu lat, kiedy niezidentyfikowana ofiara huraganu Katrina z Luizjany została nazwana. Dorothy kupiła i zaprojektowała dla siebie nagrobek w parafii St. Bernard w latach 80. i ostatecznie zostanie tam przeniesiona.

20 lat od huraganu KatrinaPAP/EPA/SEAN GARDNER

Wiele osób opuściło domy na zawsze

Feralnego dnia wiatr wiał z prędkością ponad 280 km/h, a fale bijące o wybrzeże USA miały wysokość ponad ośmiu metrów. Katrina była huraganem 3. kategorii, gdy uderzyła w południowo-wschodnią Luizjanę. Wysuszenie terenu zajęło służbom kilka tygodni po przejściu żywiołu.

Jednym ze świadków niszczycielskiego huraganu była 91-letnia Annie Williams. Po ataku Katriny schroniła się ona na strychu domu po tym jak jej dom został zalany przez falę powodziową. Następnie ewakuowały ją służby.

- Straciłam wszystko - wspomina 91-latka. Wskazała przy tym, że wielu jej sąsiadów na stałe opuściło jej społeczność i wyemigrowało.

29.08.2005. Huragan Katrina uderza w Luizjanę
29.08.2005. Huragan Katrina uderza w Luizjanę Reuters

Uroczystości upamiętniające

Przed uderzeniem huraganu Katrina liczna mieszkańców miasta wynosiła prawie pół miliona. W następstwie kataklizmu część z nich wyemigrowała na stałe, wielu do Atlanty, Dallas i Houston. Obecnie liczba mieszkańców Nowego Orleanu wynosi 384 tysiące. Huragan miał nieproporcjonalny wpływ na emigrację czarnoskórych mieszkańców. Chociaż większość osób zamieszkujących Nowy Orlean to Afroamerykanie, dziesiątki tysięcy z nich nie mogło sobie pozwolić na powrót po ustaniu burzy. Jak wskazuje "The Independent", nieskuteczny i wręcz dyskryminujący federalny program pożyczek na odbudowę domów w połączeniu z niedoborem tanich mieszkań utrudnił powrót najuboższej części nowoorleańskiej społeczności.

20 lat po uderzeniu huraganu Katrina w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej, Nowy Orlean planuje uczcić tę rocznicę. W piątek zorganizowane zostaną uroczystości upamiętniające, występy oraz parady ku czci osób dotkniętych klęską żywiołową. Ocalali i przywódcy miasta mają się zebrać w dzielnicy Lower Ninth Ward, gdzie przerwanie wału przeciwpowodziowego doprowadziło do katastrofalnej powodzi, której skutki pogłębiła opóźniona reakcja rządu. Celem wydarzenia, jak wskazują organizatorzy, jest również zwrócenie uwagi na słabą infrastrukturę miasta, nieadekwatną w obliczu ataku żywiołów oraz zmian klimatu.

"Powrót do przeszłości, aby odbudować przyszłość"

Nierówności społeczne wśród mieszkańców Nowego Orleanu utrzymują się do dziś. Walkę z nimi toczą takie osoby, jak Rashida Ferdinand, która w dzieciństwie mieszkała w Lower Ninth Ward i była jedną z miliona ewakuowanych osób. Obecnie kobieta prowadzi sklep nieopodal miejsca, gdzie kiedyś znajdował się jej rodzinny dom Sankofa Fresh Stop Market. Uprawia w nim między innymi okrę, zioła i sezonowe produkty rolne. Jak wskazuje, sklep dokłada się do walki z nierównościami zdrowotnymi związanymi z chorobami wynikającymi z nieodpowiedniej diety.

- Zajmujemy się tym, czym powinna być normalność w zakresie dostępności prawdziwej żywności, a nie żywności wysoko przetworzonej i nie powodującej wysokiego poziomu śmiertelności i zachorowalności - powiedziała Rashida Ferdinand. Nazwa sklepu została zainspirowana koncepcją Sankofa z Ghany w Afryce Zachodniej, która oznacza "powrót do przeszłości, aby odbudować przyszłość".

Sankofa Fresh Stop MarketReuters

Autorka/Autor:Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: The New York Times, BBC, The Weather Channel, The Independent, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SEAN GARDNER

USAHuragany, tajfuny, cyklonyPowódźKlęski żywiołowe
Pozostałe wiadomości

Z niedawno opublikowanego 35. raportu "State of the Climate" wynika, że zmiany klimatu postępują. W ubiegłym roku padły rekordy dotyczące między innymi emisji gazów cieplarnianych. Jak zauważają eksperci, są to bardzo niepokojące dane.

Znów pobiliśmy niechlubne rekordy

Znów pobiliśmy niechlubne rekordy

29 sierpnia 2025, 12:44
Źródło:
PAP, ESA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed ulewami, burzami i wysoką temperaturą. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Ostrzeżenia IMGW. Silny deszcz z burzami. Nie tylko upał będzie groźny

Ostrzeżenia IMGW. Silny deszcz z burzami. Nie tylko upał będzie groźny

28 sierpnia 2025, 6:30
Aktualizacja: 29 sierpnia 2025, 9:00
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Miniona noc była miejscami gorąca. W jednym z polskich miast termometry pokazały ponad 27 stopni Celsjusza.

Ponad 27 stopni. Za nami najcieplejsza noc tego roku

Ponad 27 stopni. Za nami najcieplejsza noc tego roku

29 sierpnia 2025, 8:10
Źródło:
tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś. Piątek 29.08 przyniesie do Polski niespokojną aurę. W większości kraju przelotnie popada, mogą pojawić się również burze. Temperatura będzie bardzo zróżnicowana, miejscami zrobi się upalnie.

Pogoda na dziś - piątek, 29.08. Burzowo i znów powyżej 30 stopni

Pogoda na dziś - piątek, 29.08. Burzowo i znów powyżej 30 stopni

29 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Dzisiaj na Delos nikt nie mieszka, ale ta grecka wyspa nie jest opustoszała. W okresie wakacyjnym niemal codziennie do jej brzegów przybijają statki wypełnione turystami, którzy chcą zobaczyć ważny kawałek historii Europy. Dla osób, które chcą wybrać się w to miejsce, badacze mają jedną radę: nie warto czekać. To najprawdopodobniej ostatnia szansa na podziwianie Delos w takim stanie, jaki widzimy na zdjęciach z wakacyjnych folderów.

Te miejsca zobacz jak najszybciej, bo zaraz ich nie będzie

Te miejsca zobacz jak najszybciej, bo zaraz ich nie będzie

28 sierpnia 2025, 16:02
Źródło:
TVN24+

W polskich lasach powoli pojawiają się grzyby. A co, jeśli znajdziemy w nich robaki? Doktor habilitowana Marta Wrzosek, mykolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, radzi, jak postępować.

Robaczywe grzyby. Co z nimi zrobić

Robaczywe grzyby. Co z nimi zrobić

29 sierpnia 2025, 7:07
Źródło:
PAP

Kolejne dni pozwolą nam poczuć lato. Choć upały szybko opuszczą Polskę, to w wielu regionach kraju utrzyma się przyjemna temperatura. Korzystanie z ciepła utrudni jednak deszcz, a miejscami - burze.

Lato jeszcze nas nie opuści

Lato jeszcze nas nie opuści

28 sierpnia 2025, 15:14
Źródło:
tvnmeteo.pl

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dokonał pierwszych obserwacji międzygwiazdowej komety 3I/ATLAS. Okazuje się, że obiekt ma nietypową budowę. Naukowcy podejrzewają, że ma to związek z jego pochodzeniem.

Z tą kometą jest coś nie tak

Z tą kometą jest coś nie tak

28 sierpnia 2025, 16:58
Źródło:
livescience.com

Poziom wody w Wiśle jest rekordowo niski. W czwartek rano wodowskaz Warszawa-Bulwary pokazał sześć centymetrów. Co się stanie, jeśli ta wartość spadnie do zera? Czy rzeka wyschnie? Na te pytania odpowiada doktor Sebastian Szklarek, ekohydrolog.

Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?

Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?

28 sierpnia 2025, 14:47
Źródło:
PAP

Wiele regionów Polski zmaga się z suszą hydrologiczną. Czy niski poziom wód powierzchniowych i podziemnych może poskutkować problemami z wodą pitną? Opowiada hydrogeolożka Małgorzata Woźnicka.

Czy w Polsce może zabraknąć wody pitnej? Ekspertka odpowiada

Czy w Polsce może zabraknąć wody pitnej? Ekspertka odpowiada

28 sierpnia 2025, 20:34
Źródło:
PAP

Władze Pakistanu ewakuowały ponad milion osób ze wschodniej prowincji Pendżab przez ryzyko powodzi. W ostatnich dniach w kraju oraz sąsiadujących Indiach żywioł pochłonął życie co najmniej 34 osób.

Najgorsza powódź od czterech dekad. Ponad milion ewakuowanych

Najgorsza powódź od czterech dekad. Ponad milion ewakuowanych

28 sierpnia 2025, 17:33
Aktualizacja: 28 sierpnia 2025, 21:42
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters

W czwartek rano temperatura przekroczyła miejscami 23 stopnie Celsjusza, a będzie jeszcze wyższa. Tak wysoka wartość na termometrach o poranku to następstwo efektu fenowego. Będzie miał on jeszcze inne konsekwencje.

Efekt fenowy mocno podgrzał polskie miasto. Mogą pojawić się chmury UFO

Efekt fenowy mocno podgrzał polskie miasto. Mogą pojawić się chmury UFO

28 sierpnia 2025, 7:57
Źródło:
tvnmeteo.pl

30-letni Travis Kurtz, mieszkaniec Florydy, uważa, iż ma ogromne szczęście, że żyje. Mężczyzna został rażony piorunem. - Nigdy w całym moim życiu nie byłem tak przerażony, jak tego dnia - opowiadał.

"Jego ciało było tak gorące, że aż trudno w to uwierzyć"

"Jego ciało było tak gorące, że aż trudno w to uwierzyć"

28 sierpnia 2025, 10:24
Źródło:
CNN, CBS News

Zmian klimatu, wywoływane przez działalność człowieka, zagrażają morskim stworzeniom, w tym rekinom. Niewykluczone, że za ich sprawą jedna z ich supermocy osłabnie.

Rekiny bez zębów? Czarny scenariusz naukowców

Rekiny bez zębów? Czarny scenariusz naukowców

28 sierpnia 2025, 12:28
Źródło:
phys.org, frontiersin.org

Tajfun Kajiki spowodował rozległe zniszczenia w Wietnamie i Tajlandii. Zginęło co najmniej dziewięć osób, setki domów zostały zalane, a ponad półtora miliona mieszkańców pozostaje bez prądu.

Kajiki sieje spustoszenie. Wielu zabitych, ranni, zaginieni

Kajiki sieje spustoszenie. Wielu zabitych, ranni, zaginieni

27 sierpnia 2025, 18:02
Źródło:
Reuters

Włoskie alpejskie pogotowie alarmuje o znacznym wzroście liczby wypadków w górach latem. Ratownicy podkreślają, że wielu turystów udaje się na wycieczki bez przygotowania. Zdarza się, że amatorzy górskich spacerów idą tam w butach jak na plażę, a zamiast kurtek chroniących od wiatru zabierają... tablet.

"Wyruszają w góry z tabletem, ale bez kurtki wiatrówki"

"Wyruszają w góry z tabletem, ale bez kurtki wiatrówki"

27 sierpnia 2025, 21:20
Źródło:
PAP, ANSA

Ponad 30 osób zginęło w wyniku lawiny błotnej w północnych Indiach. W wyniku katastrofy tysiące mieszkańców zostało odciętych od podstawowych usług. Masy ziemi zniszczyły zniszczyły słynny szlak pielgrzymkowy w stanie Dżammu i Kaszmir.

Lawina błotna na szlaku pielgrzymkowym. Kilkadziesiąt ofiar

Lawina błotna na szlaku pielgrzymkowym. Kilkadziesiąt ofiar

27 sierpnia 2025, 13:55
Źródło:
PAP, Reuters, tvnmeteo.pl

Trzy osoby zginęły w meksykańskim stanie Queretaro po gwałtownych ulewach, które w miniony weekend nawiedziły region. Wśród ofiar jest 19-latek. Został porwany przez nurt i odnaleziony w kanale wodnym. Woda uszkodziła ponad dwa tysiące domów.

Trzy osoby zginęły po ulewach. Wśród ofiar 19-latek

Trzy osoby zginęły po ulewach. Wśród ofiar 19-latek

27 sierpnia 2025, 20:02
Źródło:
Once Noticias Digital

W Gruzji na stanowisku archeologicznym Orozmani odkryto ludzką żuchwę sprzed 1,8 miliona lat. Znalezisko rzuca nowe światło na ewolucję i migracje naszych przodków poza Afrykę.

Odnaleźli żuchwę sprzed 1,8 miliona lat

Odnaleźli żuchwę sprzed 1,8 miliona lat

27 sierpnia 2025, 16:16
Źródło:
PAP, Reuters

W środę u wybrzeży północno-wschodniego Tajwanu zarejestrowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 6. Wstrząsy, chwilowo odczuwalne również w stolicy - Tajpej, nie spowodowały jednak żadnych zniszczeń ani ofiar.

Trzęsienie ziemi na wyspie. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

Trzęsienie ziemi na wyspie. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

27 sierpnia 2025, 16:37
Źródło:
Reuters

Japonia mierzy się z rekordową falą gorąca. Środa w Tokio była dziesiątym dniem z rzędu z temperaturą powyżej 35 stopni Celsjusza. Według meteorologów to najdłuższa fala upałów w historii.

Tokio rozgrzane do czerwoności. Padł historyczny rekord

Tokio rozgrzane do czerwoności. Padł historyczny rekord

27 sierpnia 2025, 10:24
Źródło:
PAP, Asahi.com, NHK

Strażacy w hiszpańskiej Asturii i Galicji walczą z gwałtownymi pożarami lasów, które pochłaniają kolejne hektary ziemi. Silny wiatr oraz wyjątkowo sucha i upalna pogoda sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. W związku z narastającym zagrożeniem ewakuowano już kilka miejscowości.

Dwie wioski już ewakuowano, ogień zagraża kolejnym

Dwie wioski już ewakuowano, ogień zagraża kolejnym

27 sierpnia 2025, 14:55
Źródło:
Enex, El Pais

Północne regiony Indii zmagają się z katastrofalnymi powodziami. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w prowincji Pendżab. W pomoc poszkodowanym zaangażowane jest także wojsko. Indyjska armia opublikowała film z niezwykłej akcji ratunkowej.

Budynek runął do wody. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili

Budynek runął do wody. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili

27 sierpnia 2025, 12:07
Źródło:
CNN, ADG PI - INDIAN ARMY, Times Of India, The New Indian Express

Dziesiąty lot testowy Starshipa zakończył się sukcesem. W nocy z wtorku na środę megarakieta od firmy SpaceX wzbiła się w powietrze i po nieco ponad godzinie wylądowała w wodach Oceanu Indyjskiego. Poprzednie próby kończyły się nieoczekiwanymi eksplozjami.

SpaceX ogłasza sukces. Przełomowy lot Starshipa

SpaceX ogłasza sukces. Przełomowy lot Starshipa

27 sierpnia 2025, 8:29
Źródło:
PAP, Reuters, SpaceX

Od sześciu lat w Burkina Faso regularnie wypuszczane były owady zmodyfikowane genetycznie. Celem takiej inicjatywy było ograniczenie populacji komarzyc, które przenosiły malarię. To najczęstsza na świecie choroba zakaźna, szacuje się, że rocznie zarażonych zostaje od 300 do 500 milionów ludzi, a prawie 600 tysięcy umiera. Dlaczego teraz zaprzestano tych działań?

Owady zmodyfikowane genetycznie wspomagały walkę z groźną chorobą. Wstrzymano program

Owady zmodyfikowane genetycznie wspomagały walkę z groźną chorobą. Wstrzymano program

27 sierpnia 2025, 9:28
Źródło:
Business Insider, BBC

Minionej nocy mogliśmy zobaczyć przelot Falcona 9 nad Polską. Drugi stopień rakiety zostawił po sobie efektowny ślad świetlny. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia.

Falcon 9 zostawił ślad nad Polską. Zdjęcia

Falcon 9 zostawił ślad nad Polską. Zdjęcia

27 sierpnia 2025, 7:19
Źródło:
Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach", Kontakt24, nocneniebo.pl

Wiele miejsc w Polsce boryka się z niedoborami wody. Nie jest to zaskoczeniem dla ekspertów, którzy uważają, że to konsekwencja wieloletnich zjawisk. Podają oni jednak sposoby na to, jak sprawić, by wody było więcej.

Brakuje nam wody. Jak ją zatrzymać

Brakuje nam wody. Jak ją zatrzymać

26 sierpnia 2025, 19:46
Źródło:
PAP

Burza piaskowa, zwana także habubem, przeszła nad Nevadą i Arizoną. W pierwszym amerykańskim stanie zakłóciła słynny festiwal, a w drugim dała się szczególnie mocno we znaki kierowcom.

Habub zaatakował. "Gdy wystawiłam rękę na zewnątrz, to jej nie widziałam"

Habub zaatakował. "Gdy wystawiłam rękę na zewnątrz, to jej nie widziałam"

26 sierpnia 2025, 8:51
Aktualizacja: 26 sierpnia 2025, 21:53
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, CNN