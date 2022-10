Huragan Julia uderzył w Nikaraguę. Ostrzeżenia przed powodziami i lawinami błotnymi

W momencie uderzenia we wschodnie wybrzeże Nikaragui wiało z prędkością 140 kilometrów na godzinę, później siła wiatru zaczęła słabnąć, ale nadal może sięgać ponad 100 km/h. Oprócz silnego wiatru oraz wysokich fal sztormowych prognozowane są bardzo obfite opady deszczu. Przewiduje się, że spadnie od 150 do 255, a lokalnie nawet do 380 litrów wody na metr kwadratowy. Takie ilości deszczu mogą doprowadzić do groźnych i rozległych powodzi.