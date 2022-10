Sprzątają to, co zniszczył Ian. "Wiatr przyprawiał o dreszcze. Wiało wściekle"

Floryda, Karolina Północna i Południowa próbują otrząsnąć się po stratach, spowodowanych przez huragan Ian. Żywioł obecnie osłabł na tyle, by zostać zdegradowanym do statusu cyklonu posttropikalnego, ale przez kilka dni dawał się we znaki Ameryce jako jeden z najpotężniejszych huraganów, które nawiedziły kontynent. Dokładny bilans nie jest jeszcze znany, ale wiadomo, że pokrycie wszystkich zniszczeń wyniesie wiele miliardów dolarów. W wyniku żywiołu zginęło kilkadziesiąt mieszkańców. Według CNN liczba ofiar może sięgać nawet 45 osób.

Żywioł po raz pierwszy zszedł na ląd w środę, zamieniając miasteczka na wybrzeżu Florydy w obszary klęski żywiołowej. W piątek, z prędkością wiatru dochodzącym do 140 kilometrów na godzinę, uderzył ponownie - w Georgetown w Karolinie Południowej. Także i tam przyczynił się do wielu zniszczeń - wiele dróg, mostów i domów zostało zalanych i zablokowanych przez drzewa.

W kolejkach po zapasy

- Ian nie przypominał żadnej burzy , jaką kiedykolwiek widziałam. A ja od dziecka jestem przyzwyczajona do huraganów - powiedziała Rita Chambers, 70-letnia emerytka, która urodziła się na Jamajce i w wieku nastoletnim wyemigrowała do Ameryki.

"Wiało wściekle"

Setki kilometrów na północ, mieszkańcy Georgetown w Karolinie Południowej również powoli dochodzą do siebie po przejściu żywiołu. Liczące około 10 tysiąca mieszkańców miasto to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w stanie. Znane jest z ulic pełnych dębów i ponad 50 lokalizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Miejsc Historycznych. To nie pierwszy raz, gdy dotyka je huragan - w 1989 roku zostało poważnie zniszczone przez huragan Hugo.