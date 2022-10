Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych huraganu Ian. "Dopiero zaczynamy widzieć skalę zniszczeń"

W wyniku uderzenia huraganu zginęły na Florydzie co najmniej 64 osoby - podała telewizja CNN. Ofiary śmiertelne to głównie osoby starsze, emeryci.

- Dopiero zaczynamy widzieć skalę tych zniszczeń. Prawdopodobnie zaliczą się one do jednych z największych w historii USA - powiedział w sobotę prezydent USA Joe Biden. Wprowadził tego samego dnia stan wyjątkowy w Karolinie Północnej.

1,6 miliona osób nie ma prądu

Żywioł po raz pierwszy zszedł na ląd w środę jako huragan czwartej kategorii, zamieniając miasteczka na wybrzeżu Florydy w obszary klęski żywiołowej. W piątek, z prędkością wiatru dochodzącym do 140 kilometrów na godzinę, uderzył ponownie - w Georgetown w Karolinie Południowej. Także i tam przyczynił się do zniszczeń - wiele dróg, mostów i domów zostało zalanych i zablokowanych przez drzewa.

W kolejkach po zapasy

- Ian nie przypominał żadnej burzy, jaką kiedykolwiek widziałam. A ja od dziecka jestem przyzwyczajona do huraganów - powiedziała Rita Chambers, 70-letnia emerytka, która urodziła się na Jamajce i w wieku nastoletnim wyemigrowała do Ameryki.

"Wiało wściekle"

Setki kilometrów na północ, mieszkańcy Georgetown w Karolinie Południowej również powoli dochodzą do siebie po przejściu żywiołu. Liczące około 10 tysiąca mieszkańców miasto to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w stanie. Znane jest z ulic pełnych dębów i ponad 50 lokalizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Miejsc Historycznych. To nie pierwszy raz, gdy dotyka je huragan - w 1989 roku zostało poważnie zniszczone przez huragan Hugo.