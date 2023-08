Hilary niesie "katastrofalne powodzie". Ostatnie godziny przed uderzeniem huraganu

Huragan Hilary zbliża się do Półwyspu Kalifornijskiego - w sobotę wieczorem czasu lokalnego centrum żywiołu znajdowało się zaledwie 280 kilometrów od brzegu. Porywy wiatru dochodziły do 150 kilometrów na godzinę, w związku z czym kategoria huraganu została obniżona do drugiej z czwartej. Mimo to Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) przewiduje "katastrofalne i zagrażające życiu powodzie" na Półwyspie Kalifornijskim i w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych.