"To będzie ekstremalne wydarzenie". Od lat nie było tam tak silnego żywiołu

Dziesiątki tysięcy odbiorców na całym archipelagu straciło dostęp do prądu, a silny wiatr połamał drzewa, gdy huragan Fiona przechodził obok Bermudów. Żywioł kieruje się w stronę atlantyckiego wybrzeża Kanady, gdzie może okazać się jednym z najsilniejszych huraganów w historii. Do tej pory, przechodząc przez rejon Morza Karaibskiego, pochłonął co najmniej osiem ofiar śmiertelnych, spowodował wiele zniszczeń, gigantyczne awarie prądu i wielu mieszkańców pozbawił bieżącej wody.