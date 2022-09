Były huragan pokonał Atlantyk i dotarł do zachodniej Europy

W Portugalii, Hiszpanii i Francji obowiązują ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem i ulewnymi opadami deszczu. W niektórych regionach Portugalii doszło już do gwałtownych powodzi i osuwisk ziemi. Sprawcą takiej pogody jest niż, który wcześniej miał siłę huraganu i wirował tysiące kilometrów dalej nad Atlantykiem.

Ponad tydzień temu na Oceanie Atlantykim uformował się huragan Danielle. Był to pierwszy huragan w obecnym sezonie na tego typu zjawiska na Atlantyku. Jego siła szybko słabła, w czwartek stał się cyklonem post-tropikalnym. Znajdował się wówczas w odległości ponad tysiąca kilometrów na północny zachód od Azorów. Danielle w żadnym miejscu nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla lądu.

Żywioł skierował się kierunku wschodnim i przebył Atlantyk, docierając do wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego. Stracił na sile na tyle, że obecnie klasyfikowany jest jako niż, typowy dla europejskich szerokości geograficznych. W południowo-zachodniej części Europy może jednak namieszać w pogodzie.

W niemal całej Portugalii, znacznej części Hiszpanii i we Francji obowiązują alerty meteorologiczne przed burzami , silnym wiatrem i opadami deszczu.

Osuwiska ziemi i dużo deszczu w Portugalii

Synoptycy z Portugalii ostrzegają przed ulewami, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Do czwartku w połowie kontynentalnej części Portugalii może spaść od 100 do 150 l/mkw. Dużo deszczu spadło już w poniedziałek.

W miejscach dotkniętych suszą, gdzie gleba jest wysuszona, może dojść do gwałtownych powodzi. Na skutek obfitych opadów rzeki mogą występować z brzegów.

Portugalskie media informują, że w wyniku opadów w poniedziałkową noc w regionie Serra da Estrela, gdzie w sierpniu szalał duży pożar roślinności , doszło do osuwisk ziemi. Władze miejscowości Manteigas poinformowały, że w znacznym stopniu uszkodzone zostały między innymi budynki i drogi. Kilka samochodów z powodu gwałtownej powodzi zostało zmytych z dróg.

Ulewy w Hiszpanii

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET informowała o gwałtownych burzach w poniedziałek we wschodniej połowie kraju.

We wtorek spodziewane są one prawie na całym obszarze Hiszpanii. W niektórych miejscach w ciągu 12 godzin prognozuje się sumę opadów 60 litrów wody na metr kwadratowy.

Jak mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, "cyklon jednocześnie napędził do Europy Zachodniej bardzo ciepłe, a nawet gorące powietrze". Dodał, że w poniedziałek we Francji temperatura sięgnęła nawet 41 stopni Celsjusza. - Cyrkulacja, którą uruchomił Danielle spowodował, że z Afryki przedostało się znowu bardzo gorące powietrze - tłumaczył.