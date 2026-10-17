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Humbak uderzył w łódź. "Powiedziałem siostrzeńcowi, by chwycił za aparat"

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Moment, w którym humbak uderza w łódź
Moment, w którym humbak uderza w łódź
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Humbak uderzył w łódź w okolicach Nowego Jorku. Całe zdarzenie zarejestrowali wędkarze, którzy znajdowali się na pokładzie.

Do zdarzenia doszło w pobliżu nowojorskiej wyspy Long Island. Dwóch wędkarzy wybrało się łodzią na ryby. W pewnym momencie zauważyli, że niedaleko pływał humbak.

- Wieloryb przepłynął jakieś trzy metry obok nas. Powiedziałem siostrzeńcowi, by chwycił za aparat - opowiadał w rozmowie z CNN jeden z wędkarzy Steven Heid. Najbardziej zaskakujące było jednak to, co wydarzyło się po chwili.

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Humbak wyszedł ze zderzenia bez szwanku

Jak powiedział Heid, humbak uderzył w ich łódź z taką siłą, że wyrwał zamek w drzwiczkach. Zwierzę wypuściło trochę wody na pokład, po czym wycofało się.

Wędkarz podkreślił, że najbardziej martwił się o stan walenia i odetchnął z ulgą, gdy zobaczył, że po kolizji zwierzę wyglądało na zdrowe. Łódź została uszkodzona w niewielkim stopniu, udało się nawet prowizorycznie zabezpieczyć jej drzwi i kontynuować połów.

- Byłem w ogromnym szoku. Nie mogłem uwierzyć w to, co się stało. To było szaleństwo - opowiadał Oliver Samter, który nagrał całe zdarzenie.

Heid powiedział, że przyczyną agresywnego zachowania humbaka mógł być fakt, że ​​zwierzęciu towarzyszyło młode. Dodał, że podczas jednej z poprzednich wypraw, kilka dni przed niezwykłym zdarzeniem, widział w tej okolicy wieloryba, obok którego pływał wyraźnie mniejszy osobnik.

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Czasami pojawiają się w dużych grupach

Humbaki, czyli długopłetwce oceaniczne (Megaptera novaeangliae) są dość częstymi gośćmi w okolicach Nowego Jorku. Według informacji udostępnionych przez stowarzyszenie CRESLI, którego celem jest dokumentowanie ekosystemów wodnych i brzegowych wzdłuż Long Island, w niektórych latach zwierzęta pojawiają się blisko brzegu w grupach liczących ponad 20 osobników, a całkowita ich liczba może sięgać nawet 700. Najłatwiej zaobserwować je między czerwcem a październikiem.

Źródło: CNN, 13WMAZ, CRESLI
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Tagi:
Nowy JorkUSAzwierzęta
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