Świat Wyzwolił się z pułapki, wpadł w kolejną. Los Timmy'ego pozostaje niepewny Agnieszka Stradecka |

W poniedziałek rano humbak Timmy znajdował się w zatoce Kirchsee u wybrzeży wyspy Poel. Około godziny 7 zaczął on wystrzeliwać strumienie wody i swobodnie pływać. Zwierzę początkowo przemieszczało się w głąb zatoki, w kierunku miejscowości Kirchdorf, ale ekspertom udało się nakierować walenia w stronę Bałtyku. Później - według relacji niemieckiej stacji NDR - ssak miał znowu utknąć na mieliźnie.

Jak podały lokalne media, swobodnemu pływaniu walenia sprzyjał podnoszący się od niedzieli poziom wody w zatoce Kirchsee. Ruchy zwierzęcia od rana monitorowane są przez Niemieckie Towarzystwo Ratownictwa Życia (DLRG) oraz lokalne władze. Na miejscu znajdują się także wolontariusze działający w ramach prywatnej akcji ratunkowej.

"Teraz potrzebujemy cudu"

Humbak Timmy był uwięziony u wybrzeży niemieckiej wyspy Poel od 31 marca. Zwierzę utknęło na mieliźnie i nie potrafiło samo się wydostać. Z uwagi na poważny stan zdrowia walenia władze początkowo postanowiły zrezygnować z akcji ratunkowej, która mogłaby zwiększyć jego cierpienie. W środę zmieniły jednak zdanie - w ramach prywatnej inicjatywy zaproponowano sposób na podniesienie Timmy'ego z dna i przetransportowanie go na Morze Północne.

Początkowo akcja ratunkowa miała rozpocząć się w piątek, ale doszło do jej opóźnienia. W niedzielę późnym popołudniem w zatoce, w której przebywa humbak, na deskach SUP podpłynęły do niego dwie pracownice prywatnej inicjatywy ratunkowej, które robiły zdjęcia zwierzęciu. W dalszej odległości koparka usuwała muł i piasek z dna morskiego, aby ułatwić transport ssaka.

W niedzielę po godzinie 19 akcja ratunkowa została jednak wstrzymana. Jak podał Walter Gunz, jeden z głównych fundatorów prywatnej inicjatywy, z powodu rosnącego poziomu wody przymocowanie pontonów i naprowadzenie humbaka stało się niemożliwe. Według Gunza akcja ratunkowa wróciła do punktu wyjścia. - Teraz potrzebujemy cudu - skomentował biznesmen.

Nikłe szanse na przetrwanie

Akcja wywołała dyskusję wśród lekarzy weterynarii, ekspertów i opinii publicznej. Jej organizatorzy przekazali, że wierzą w możliwość uratowania walenia. Część naukowców twierdzi jednak, że zwierzęciu nie da się pomóc - badania wskazały, że w jego płucach może zalegać woda, a w jego pysku tkwi zaplątana sieć rybacka. W takim przypadku podejmowanie działań ratunkowych może jedynie zmęczyć walenia.

- Szanse, że przetrwa podróż do Morza Północnego i będzie tam swobodnie pływał, są nikłe - powiedzieli przedstawiciele organizacji ekologicznej Greenpeace Niemcy w rozmowie z niemiecką agencją prasową DPA.

Niepokój budzi również stan skóry Timmy'ego. W niedzielę portal NDR podał, że została ona pokryta grubą warstwą maści cynkowej. Ma ona chronić zwierzę przed poważniejszymi uszkodzeniami. Eksperci informowali o złym stanie skóry walenia już od pewnego czasu. Jest on związany z niskim zasoleniem wód Bałtyku - humbaki przystosowane są do życia w znacznie bardziej słonych wodach.