Utknął na mieliźnie, wywołał burzę, został gwiazdą mediów

Humbak, czyli długopłetwiec oceaniczny (Megaptera novaeangliae), po raz pierwszy wpłynął na Bałtyk na początku marca. Przez jakiś czas zwierzę nieźle sobie radziło, ale pod koniec miesiąca utknęło na mieliźnie u wybrzeży Niemiec, w pobliżu miejscowości Timmendorfer Strand. Dzięki współpracy lokalnych władz i organizacji pozarządowych udało się go uwolnić. Nie był to jednak koniec jego problemów. Humbak wielokrotnie wpływał na płytkie wody, z których nie mógł uciec, aż ostatecznie ugrzązł w zatoce u wybrzeży wyspy Poel.

Na tym jednak nie kończy się historia zwierzęcia, które na cześć swojej pierwszej przygody otrzymało w mediach imię Timmy. Po konsultacji z weterynarzami i oceanologami władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego zrezygnowały z podejmowania prób ratunkowych, tłumacząc się ograniczeniem cierpienia humbaka.

Do zwrotu akcji doszło w połowie kwietnia. Przedstawiciele prywatnej inicjatywy zaproponowali uwolnienie zwierzęcia. Plany akcji były kilkukrotnie modyfikowane, jednak ostatecznie 28 kwietnia humbak na specjalnej barce opuścił okolice Poel. Kierunek - ocean, a przy odrobinie szczęścia - wolność.