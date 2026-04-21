Świat

Timmy pięciokrotnie wracał na mieliznę. Ratownicy nie tracą nadziei

Humbak Timmy u wybrzeży Niemiec
Kolejna próba uratowania humbaka Timmy'ego
Źródło: ENEX
Humbak Timmy pozostaje uwięziony na Bałtyku. W poniedziałek ssak pływał po Morzu Bałtyckim, ale po raz kolejny utknął na mieliźnie. Na miejscu trwają działania mające na celu uwolnienie ssaka.

Jak podał niemiecki nadawca NDR, we wtorek rano humbak Timmy leżał w zatoce Kirchsee u wybrzeży wyspy Poel. Zwierzę dawało wyraźne oznaki życia - poruszało płetwami i ogonem. Znajdujący się na miejscu ratownicy próbują usunąć piach znajdujący się wokół ssaka. Lokalne media podkreśliły, że wieloryb już pięciokrotnie trafiał na mieliznę.

Minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Till Backhaus, podał, że działania ratunkowe omówione zostały między członkami inicjatywy ratunkowej, Niemieckiego Towarzystwa Ratownictwa Życia oraz przedstawicielami rządu. Podkreślił, że mają one na celu dobrostan humbaka.

- Jeśli zmierzamy w kierunku, w którym zostanie skrzywdzony, to przekroczymy pewną granicę - przekazał we wtorek polityk. Jak dodał, waleń był "w stanie krytycznym, ale ma szansę przeżyć".

Klatka kluczowa-375769
Kolejna próba uratowania humbaka Timmy'ego
Źródło: ENEX

Trudna akcja ratunkowa

Humbak Timmy pozostaje u wybrzeży niemieckiej wyspy Poel od 31 marca. Zwierzę utknęło na mieliźnie i nie potrafiło samo się wydostać. Z uwagi na poważny stan zdrowia walenia władze początkowo postanowiły zrezygnować z akcji ratunkowej, która mogłaby zwiększyć jego cierpienie. Zmieniły jednak zdanie, gdy prywatna inicjatywa zaproponowała sposób na podniesienie Timmy'ego z dna i przetransportowanie go na Morze Północne.

Działania w ramach akcji ratunkowej prowadzone są od piątku, jednak dotychczasowe próby uratowania zwierzęcia kończyły się niepowodzeniem. W poniedziałek poziom wody w Bałtyku wzrósł, a humbakowi udało się na chwilę uwolnić z pułapki, jednak po kilku godzinach płynięcia po raz kolejny ugrzązł na mieliźnie. Według ekspertów sprzyjał mu podnoszący się od niedzieli poziom wody w zatoce, ale w poniedziałek po południu zaczął on spadać.

Władze wyznaczyły wokół humbaka strefę ochronną, której promień wynosi pół kilometra. Ponadto w poniedziałek wstrzymano wszystkie rejsy między wyspą Poel a Wismarem, aby nie niepokoić zwierzęcia.

Źródło: NDR, ZDF Heute, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
