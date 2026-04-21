Świat Timmy pięciokrotnie wracał na mieliznę. Ratownicy nie tracą nadziei Franciszek Wajdzik, Agnieszka Stradecka |

Kolejna próba uratowania humbaka Timmy'ego Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podał niemiecki nadawca NDR, we wtorek rano humbak Timmy leżał w zatoce Kirchsee u wybrzeży wyspy Poel. Zwierzę dawało wyraźne oznaki życia - poruszało płetwami i ogonem. Znajdujący się na miejscu ratownicy próbują usunąć piach znajdujący się wokół ssaka. Lokalne media podkreśliły, że wieloryb już pięciokrotnie trafiał na mieliznę.

Minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Till Backhaus, podał, że działania ratunkowe omówione zostały między członkami inicjatywy ratunkowej, Niemieckiego Towarzystwa Ratownictwa Życia oraz przedstawicielami rządu. Podkreślił, że mają one na celu dobrostan humbaka.

- Jeśli zmierzamy w kierunku, w którym zostanie skrzywdzony, to przekroczymy pewną granicę - przekazał we wtorek polityk. Jak dodał, waleń był "w stanie krytycznym, ale ma szansę przeżyć".

Trudna akcja ratunkowa

Humbak Timmy pozostaje u wybrzeży niemieckiej wyspy Poel od 31 marca. Zwierzę utknęło na mieliźnie i nie potrafiło samo się wydostać. Z uwagi na poważny stan zdrowia walenia władze początkowo postanowiły zrezygnować z akcji ratunkowej, która mogłaby zwiększyć jego cierpienie. Zmieniły jednak zdanie, gdy prywatna inicjatywa zaproponowała sposób na podniesienie Timmy'ego z dna i przetransportowanie go na Morze Północne.

Działania w ramach akcji ratunkowej prowadzone są od piątku, jednak dotychczasowe próby uratowania zwierzęcia kończyły się niepowodzeniem. W poniedziałek poziom wody w Bałtyku wzrósł, a humbakowi udało się na chwilę uwolnić z pułapki, jednak po kilku godzinach płynięcia po raz kolejny ugrzązł na mieliźnie. Według ekspertów sprzyjał mu podnoszący się od niedzieli poziom wody w zatoce, ale w poniedziałek po południu zaczął on spadać.

Władze wyznaczyły wokół humbaka strefę ochronną, której promień wynosi pół kilometra. Ponadto w poniedziałek wstrzymano wszystkie rejsy między wyspą Poel a Wismarem, aby nie niepokoić zwierzęcia.