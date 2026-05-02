Świat

Humbak Timmy jest wolny

Humbak Timmy wrócił do Morza Północnego
W sobotę rano humbak Timmy ponownie znalazł się na wolności u wybrzeży Danii. Według organizatorów akcji ratunkowej zwierzę ma drobne obrażenia. Ekipa ratunkowa przyznała, że w czasie akcji pojawiły się pewne problemy.

Historią humbaka Timmy'ego od kilku tygodni żyją nie tylko w Niemczech, gdzie utknęło zwierzę, ale także w wielu innych krajach. Ssak pojawił się na wybrzeżu naszych zachodnich sąsiadów jeszcze w marcu.

Po wielu nieudanych próbach oswobodzenia zwierzęcia regionalne władze zaprzestały jego ratowania, ale zezwoliły na prywatną akcję ratunkową. Została ona sfinansowana między innymi przez Karin Walter-Mommert oraz współzałożyciela MediaMarkt Waltera Gunza. Organizatorzy zaproponowali umieszczenie Timmy'ego na barce i przetransportowanie go do Morza Północnego, gdzie naturalnie żyją humbaki. Zgodę na przeprowadzenie akcji wydały władze landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Timmy ponownie w Morzu Północnym

W sobotni poranek Timmy opuścił barkę. Jak podaje niemiecki nadawca publiczny NDR, stało się to około godziny 8.45 - zamieścił on zdjęcie z okolic Skagen w północnej Danii, na którym widać walenia wystrzeliwującego w górę fontannę wody. Jak wspomniano, podczas transmisji na żywo prowadzonej przez niemiecki portal News5 około godziny 9 dało się dostrzec pustą barkę.

Karin Walter-Mommert, przedsiębiorczyni i jedna z osób finansujących akcję ratunkową, przekazała, że po opuszczeniu barki humbak wypuścił powietrze i popłynął "we właściwym kierunku", a następnie "powinien kierować się wzdłuż wybrzeża Norwegii w kierunku Arktyki". Po wypuszczeniu ssaka zauważono, że "ma drobne obrażenia, prawdopodobnie spowodowane transportem na wzburzonym morzu", ale "są one powierzchowne" - dodała w rozmowie z agencją informacyjną AFP.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ekipę ratunkową akcja przebiegła w nie do końca zaplanowany sposób. Pierwotnie statek holujący barkę z Timmym miał dotrzeć dalej na zachód, aby zminimalizować ryzyko powrotu humbaka do Morza Bałtyckiego. Jeden z członków ekipy ratunkowej przekazał NDR, że na razie nie są dostępne dane z urządzenia śledzącego, które przyczepiono ssakowi w czwartek. Dodał, że nawet jeśli dane zaczną spływać, to nie będą publicznie dostępne.

Trudności na morzu

Wczesnym rankiem w sobotę, zgodnie z wcześniej ustalonym planem, konwój transportujący Timmy'ego - składający się ze statku holującego barkę oraz jednostek eskortowych - znajdował się w połowie drogi między Danią a Norwegią. Systemy śledzenia statków wskazywały kurs północno-zachodni z niewielką prędkością dwóch do trzech węzłów, czyli kilku kilometrów na godzinę.

W piątek, gdy konwój znajdował się jeszcze na Morzu Bałtyckim, organizatorzy akcji ratunkowej zdjęli siatkę zabezpieczającą zwierzę. Gdy dotarli w okolice północnej Danii, natrafili jednak na trudności z powodu niespokojnego morza. Jak przekazał w rozmowie z NDR Martin Bocklage, kapitan "Robin Hooda", statku holującego barkę, momentami fale sięgały dwóch metrów.

Duńczycy nie będą ratować humbaka

Jeśli zwierzę ponownie utknie, tym razem na duńskim wybrzeżu, nie będzie mogło liczyć na pomoc miejscowych służb. W rozmowie z niemiecką agencją prasową DPA duński minister środowiska Magnus Heunicke wyjaśnił, że wyrzucenie na brzeg to "naturalne zjawisko", a wieloryby zasadniczo "nie powinny być ratowane ani płoszone przez człowieka". Polityk nie odniósł się jednak konkretnie do przypadku Timmy'ego.

Krytyka akcji ratunkowej

Prywatna akcja ratunkowa humbaka spotkała się z krytyką organizacji zajmujących się pomocą morskim zwierzętom. Eksperci z Międzynarodowej Komisji Wielorybnictwa (IWC) twierdzą, że wielokrotne wyrzucenie na brzeg wskazuje na to, że zwierzę jest poważnie chore i nawet jeśli uda się je wypuścić na głębszych wodach, to jest mało prawdopodobne, że przeżyje.

Akcji nie popiera także biolog morski Fabian Ritter, który bada walenie od ponad 25 lat. - Stan wieloryba pozostaje niepewny. Cierpiał przez długi czas - powiedział. Dodał, że zagrożeniem dla humbaka jest wysoki poziom hałasu związany z akcją. - Wieloryby i delfiny żyją w świecie dźwięków. Są na nie niezwykle wrażliwe - wyjaśnił. Ritter przyznał jednak, że wola życia Timmy'ego zaskoczyła wielu ekspertów, w tym i jego.

Źródło: NDR, tvnmeteo.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Krzysztof Posytek
