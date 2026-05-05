Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Humbak Timmy. "Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że nie żyje"

|
Humbak Timmy na barce
Humbak Timmy jest wolny
Źródło: ENEX
Humbak Timmy prawdopodobnie zginął na Morzu Północnym - przekazali eksperci z Niemieckiego Muzeum Oceanograficznego w Stralsundzie. Po raz ostatni zwierzę widziane było w sobotę, krótko po jego wypuszczeniu, a od tej pory nie pojawiły się żadne dane dotyczące jego lokalizacji i stanu zdrowia.

Jak przekazała we wtorek dziennikowi "Frankfurter Allgemeine Zeitung" rzeczniczka Niemieckiego Muzeum Morskiego w Stralsundzie, humbak Timmy prawdopodobnie nie przeżył na Morzu Północnym. Od 2 maja, czyli momentu uwolnienia walenia, do władz i instytucji naukowych nie wpłynęły żadne informacje na temat lokalizacji czy stanu zdrowia zwierzęcia.

- Ponieważ wieloryb był w stanie skrajnego wyczerpania i po wcześniejszych próbach ratunkowych w krótkim czasie wielokrotnie ponownie wyrzucało go na brzeg, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że nie miał wystarczającej siły, by dłużej pływać w głębokiej wodzie, i że już nie żyje - wskazali eksperci. Rzeczniczka Muzeum dodała, że wobec braku informacji o losie humbaka akcję ratunkową należy uznać za nieudaną.

Kontrowersje związane z nadajnikiem

"FAZ" zwróciła uwagę na sprzeczne informacje dotyczące nadajnika umieszczonego na ciele humbaka. Organizatorzy akcji mówili o urządzeniu monitorującym funkcje życiowe zwierzęcia, ale według naukowców taki nadajnik musiałby zostać przymocowany przyssawką, co byłoby niemożliwe przy mocno uszkodzonej skórze walenia. Z kolei nadajnik GPS należałoby zamocować do płetwy, co wymagałoby przewiercenia tkanki zwierzęcia.

Jak podał portal NDR, minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus oświadczył, że nie podziela "spekulacji na temat możliwej śmierci humbaka". Jednocześnie podkreślił, że przedstawiciele prywatnej inicjatywy powinni jak najszybciej dostarczyć dane z urządzeń śledzących. Dopiero wtedy będzie można ocenić przebieg akcji ratunkowej.

Ratowali go ponad miesiąc. Czasami na bałtycką pułapkę nie ma recepty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ratowali go ponad miesiąc. Czasami na bałtycką pułapkę nie ma recepty

Agnieszka Stradecka

Wielokrotnie wpływał na mieliznę

Timmy to samiec humbaka, który w marcu utknął na mieliźnie w pobliżu nadmorskiej miejscowości Timmendorfer Strand w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Humbaka udało się wtedy uwolnić, ale później kilkakrotnie utykał na okolicznych płyciznach. Próby oswobodzenia Timmy'ego z okolic wyspy Poel kończyły się niepowodzeniem.

Mimo zastrzeżeń naukowców władze zgodziły się na prywatną akcję ratunkową. W ramach operacji sprowadzono wypełnioną wodą barkę, na której przetransportowano humbaka w kierunku Morza Północnego. W sobotę humbak został wypuszczony u wybrzeży Danii i pływał samodzielnie. Niemieckie Muzeum Morskie zaznaczyło jednak, że nie świadczy to o dobrym stanie zwierzęcia, ponieważ po transporcie mogło ono działać pod wpływem adrenaliny.

Źródło: PAP, NDR, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaNiemcy
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, pioruny
Gdzie jest burza? Pojawiły się pierwsze wyładowania
Polska
Burza
Front burzowy wkracza do Polski. Są ostrzeżenia IMGW
Polska
Masa krewetek wyrzuconych na wybrzeże Omanu
Martwe krewetki widoczne z kosmosu
Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
"Dobrze się ukrywała", ale udało się ją uwiecznić. Zorza nad Polską
Polska
Susza (zdjęcie poglądowe)
Niżówka nadchodzi. Susza weszła w najgorszą fazę
Polska
Ryzyko burzy na godz. 17
Tu będzie niebezpiecznie. Pojawią się burze z ulewami i gradem
Polska
Majowy wschód słońca
Kilkanaście stopni różnicy. Temperatura podzieliła Polskę
Polska
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Deszcz i gwałtowne burze z gradem. Pogoda na dziś
Prognoza
Nawałnica, burze
Załamanie pogody. W tych regionach mogą pojawić się alarmy
Prognoza
Pioruny, burze, noc
Nocą lokalnie może się błyskać
Prognoza
Pożar
Strażacy walczą z potężnym pożarem buszu
Łoś
Łoś w centrum miasta. "Pies zauważył go za oknem"
Polska
Plaża
Hiszpanie usuwają wydmę przed sezonem
AdobeStock_1030282069
Pogoda na 5 dni. Nadciągają obfite opady. Zagrzmi i sypnie gradem
Prognoza
Ziemia widziana z pokładu statku kosmicznego Orion podczas misji Artemis II
Rekordowy lot, 12 tysięcy ujęć. "Niesamowite detale"
Ciekawostki
"Jest to jeden wielki popiół"
Deszcz wkracza nad Polskę. Zwilży "jeden wielki popiół"
Polska
Zagrożenie pożarowe w lasach, pożar lasu
Alert RCB dla ośmiu województw. "Nie używaj ognia w lesie"
Polska
Strażacy walczą z pożarem w Czeskiej Szwajcarii
Czeska Szwajcaria nadal się pali. W akcji gaśniczej pomogą sąsiedzi
RPA. Policjant nad rzeką pełną krokodyli. Akcja wyciągania osobnika, w którego wnętrznościach miały być ludzkie szczątki
Poszukiwania zwłok biznesmena w rzece pełnej krokodyli. Nagranie z akcji policji
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Od wstrząsów popękały budynki. "Jakby coś poruszało nami w górę i w dół"
Deszcz, ulewa
Zmiana pogody na horyzoncie. Wreszcie solidnie popada
Prognoza
Ciepło, majówka, plaża w Sopocie
Gorący finisz majówki. Gdzie było najcieplej
Prognoza
Burza chmury pogoda
Mogą kłębić się burzowe chmury
Prognoza
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy w nocy, na horyzoncie kolejne zagrożenia
Prognoza
Drugi dzień gaszenia pożaru w Czeskiej Szwajcarii
Drugi dzień walki z ogniem. Pożar widać z kosmosu
Noc, deszcz
Nocą miejscami przydadzą się parasole
Prognoza
Słoń stratował człowieka w indyjskiej świątyni
Słoń stratował człowieka na terenie świątyni
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Nadciągają opady i burze. Tu spadnie najwięcej deszczu
Prognoza
Powodzie w stanie Pernambuco w Brazylii
Woda zalała całe dzielnice, osuwiska przygniotły domy
Żmija zygzakowata (łac. Vipera berus)
Już się pojawiły w Tatrach. Apel do turystów
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom