Świat

Kolejna próba ratowania Timmy'ego. Jest nowy plan

U wybrzeży niemieckiej wyspy Poel rozpoczęły się przygotowania do podjęcia kolejnej próby ratowania humbaka Timmy'ego. Wieloryb od tygodni tkwi na mieliźnie na Morzu Bałtyckim.

We wtorek ma zostać podjęta kolejna próba ratowania humbaka Timmy'ego. Wieloryb ma zostać przetransportowany do Morza Północnego specjalnie przygotowaną do tego barką. Jak podał niemiecki nadawca publiczny NDR, w poniedziałek po południu do portu w Wismarze przypłynął statek do tego wyznaczony. Przed podjęciem akcji ratunkowej zostanie on przebudowany. Barka transportowa musi między innymi zostać wyłożona piaskiem, aby zapewnić wielorybowi bardziej komfortowe warunki. Minister środowiska Till Backhaus przekazał w sobotę, że ministerstwo akceptuje nowy plan ratowania Timmy'ego.

Akcja ratunkowa i sprzeczne informacje

Akcja ratunkowa ma rozpocząć się we wtorek rano - podał NDR. Dodał, że lekarka weterynarii odpowiedzialna za nią - Kirsten Tönnies - wywołała w poniedziałek zamieszanie sprzecznymi informacjami na temat stanu zdrowia wieloryba.

- Jego stan zdrowia się pogarsza - powiedziała początkowo Tönnies. Na tej samej konferencji prasowej Oliver Bartelt z Niemieckiego Towarzystwa Ratownictwa Życia (DLRG) przekazał, że jego zespół zakończy działania w środę. Wyjaśnił, że ratownicy-wolontariusze osiągają już granice swoich możliwości po prawie dwóch tygodniach pomocy wielorybowi. Zespół DLRG będzie jednak nadal obecny podczas akcji ratunkowej we wtorek. Kiedy lekarka Tönnies znowu się pojawiła na konferencji ogłosił, że stan wieloryba wcale się nie pogorszył.

Naukowcy przeciwni transportowi wieloryba

Naukowcy z niemieckiego muzeum oceanograficznego Deutsches Meeresmuseum stanowczo odradzają transport humbaka barką. Według nich zwierzęciu należy zapewnić jak najwięcej spokoju i ciszy, a także opiekę paliatywną - przekazała instytucja. Dodała, że należy unikać "dalszej manipulacji przy wielorybie".

"Szanse na udaną akcję ratunkową są bardzo niskie ze względu na zły stan zdrowia zwierzęcia i ogólnie złe rokowania" - przekazali naukowcy. Dodali również, że akcja ratunkowa wiązałaby się z ogromnym ryzykiem obrażeń u wieloryba.

Instytucja badawcza uważa, że po śmierci wieloryba należy wykonać sekcję zwłok. Mogłaby ona pomóc ustalić przyczynę śmierci zwierzęcia.  

Humbak Timmy

Timmy pozostaje u wybrzeży niemieckiej wyspy Poel od 31 marca. Wieloryb utknął na mieliźnie i nie potrafi się z niej samodzielnie wydostać. Podejmowano kilka prób wydostania go, ale żadna z nich się nie powiodła. Z uwagi na zły stan zdrowia walenia władze początkowo postanowiły zrezygnować z akcji ratunkowej, która mogłaby zwiększyć jego cierpienie. Zmieniły jednak zdanie, gdy prywatna inicjatywa zaproponowała sposób na podniesienie Timmy'ego z dna i przetransportowanie go na Morze Północne.

Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
