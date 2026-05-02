Timmy bliski uwolnienia. Jeśli utknie ponownie, Duńczycy mu nie pomogą

Humbak Timmy na barce
Akcja ratunkowa humbaka Timmy'ego dobiega końca. W sobotę rano barka, na której znajduje się zwierzę, przekroczyła Cieśniny Duńskie. Organizatorzy operacji, która jest krytykowana przez organizacje zajmujące się ssakami morskimi, przygotowują się do wypuszczenia walenia.

Historią humbaka Timmy'ego od kilku tygodni żyją nie tylko w Niemczech, gdzie utknęło zwierzę, ale także w wielu innych krajach. Ssak pojawił się na wybrzeżu naszych zachodnich sąsiadów jeszcze w marcu. Po wielu nieudanych próbach oswobodzenia zwierzęcia regionalne władze zaprzestały jego ratowania, ale zezwoliły na prywatną akcję ratunkową. Jej organizatorzy zaproponowali umieszczenie Timmy'ego na barce i przetransportowanie do Morza Północnego, gdzie naturalnie żyją humbaki.

Jak podał niemiecki regionalny nadawca publiczny NDR, wczesnym rankiem w sobotę, zgodnie z wcześniej ustalonym planem, konwój transportujący Timmy'ego - składający się ze statku holującego barkę oraz jednostek eskortowych - znajdował się w połowie drogi między Danią a Norwegią. Systemy śledzenia statków wskazywały kurs północno-zachodni z niewielką prędkością dwóch do trzech węzłów, czyli kilku kilometrów na godzinę.

W piątek, gdy konwój znajdował się jeszcze na Morzu Bałtyckim, organizatorzy akcji ratunkowej zdjęli siatkę zabezpieczającą zwierzę. Gdy dotarli w okolice północnej Danii, natrafili jednak na trudności z powodu niespokojnego morza. Jak przekazał w rozmowie z NDR Martin Bocklage, kapitan "Robin Hooda", statku holującego barkę, momentami fale sięgały dwóch metrów. Prognozy na sobotę są bardziej sprzyjające - widać w nich słaby wiatr.

W czwartek ekipa ratunkowa przekazała, że biolog morski przyczepił do płetwy Timmy'ego urządzenie śledzące. To jeden z elementów planu awaryjnego, który we wtorek przybliżył Felix Bonhsack, dyrektor techniczny misji. - Gdyby coś się stało, gdyby zwierzę było zestresowane lub spanikowane, zawsze istnieje możliwość wypuszczenia go na wolność, śledzenia za pomocą GPS, a następnie poprowadzenia we właściwym kierunku za pomocą systemu śledzenia statków - wyjaśnił.

Jeśli zwierzę ponownie utknie, tym razem na duńskim wybrzeżu, nie będzie mogło liczyć na pomoc miejscowych służb. W rozmowie z niemiecką agencją prasową DPA duński minister środowiska Magnus Heunicke wyjaśnił, że wyrzucenie na brzeg to "naturalne zjawisko", a wieloryby zasadniczo "nie powinny być ratowane ani płoszone przez człowieka". Polityk nie odniósł się jednak konkretnie do przypadku Timmy'ego.

Humbak Timmy na barce
Humbak Timmy na barce
Źródło: ENEX

Prywatna akcja ratunkowa humbaka spotkała się z krytyką organizacji zajmujących się pomocą morskim zwierzętom. Eksperci z Międzynarodowej Komisji Wielorybnictwa (IWC) twierdzą, że wielokrotne wyrzucenie na brzeg wskazuje na to, że zwierzę jest poważnie chore i nawet jeśli uda się je wypuścić na głębszych wodach, to jest mało prawdopodobne, że przeżyje.

Akcji nie popiera także biolog morski Fabian Ritter, który bada walenie od ponad 25 lat. - Stan wieloryba pozostaje niepewny. Cierpiał przez długi czas - powiedział. Dodał, że zagrożeniem dla humbaka jest wysoki poziom hałasu związany z akcją. - Wieloryby i delfiny żyją w świecie dźwięków. Są na nie niezwykle wrażliwe - wyjaśnił. Ritter przyznał jednak, że wola życia Timmy'ego zaskoczyła wielu ekspertów, w tym i jego.

Źródło: NDR, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
