Świat Timmy bliski uwolnienia. Jeśli utknie ponownie, Duńczycy mu nie pomogą Krzysztof Posytek |

Humbak Timmy na barce Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Historią humbaka Timmy'ego od kilku tygodni żyją nie tylko w Niemczech, gdzie utknęło zwierzę, ale także w wielu innych krajach. Ssak pojawił się na wybrzeżu naszych zachodnich sąsiadów jeszcze w marcu. Po wielu nieudanych próbach oswobodzenia zwierzęcia regionalne władze zaprzestały jego ratowania, ale zezwoliły na prywatną akcję ratunkową. Jej organizatorzy zaproponowali umieszczenie Timmy'ego na barce i przetransportowanie do Morza Północnego, gdzie naturalnie żyją humbaki.

Zbliża się moment wypuszczenia Timmy'ego

Jak podał niemiecki regionalny nadawca publiczny NDR, wczesnym rankiem w sobotę, zgodnie z wcześniej ustalonym planem, konwój transportujący Timmy'ego - składający się ze statku holującego barkę oraz jednostek eskortowych - znajdował się w połowie drogi między Danią a Norwegią. Systemy śledzenia statków wskazywały kurs północno-zachodni z niewielką prędkością dwóch do trzech węzłów, czyli kilku kilometrów na godzinę.

W piątek, gdy konwój znajdował się jeszcze na Morzu Bałtyckim, organizatorzy akcji ratunkowej zdjęli siatkę zabezpieczającą zwierzę. Gdy dotarli w okolice północnej Danii, natrafili jednak na trudności z powodu niespokojnego morza. Jak przekazał w rozmowie z NDR Martin Bocklage, kapitan "Robin Hooda", statku holującego barkę, momentami fale sięgały dwóch metrów. Prognozy na sobotę są bardziej sprzyjające - widać w nich słaby wiatr.

Duńczycy nie będą ratować humbaka

W czwartek ekipa ratunkowa przekazała, że biolog morski przyczepił do płetwy Timmy'ego urządzenie śledzące. To jeden z elementów planu awaryjnego, który we wtorek przybliżył Felix Bonhsack, dyrektor techniczny misji. - Gdyby coś się stało, gdyby zwierzę było zestresowane lub spanikowane, zawsze istnieje możliwość wypuszczenia go na wolność, śledzenia za pomocą GPS, a następnie poprowadzenia we właściwym kierunku za pomocą systemu śledzenia statków - wyjaśnił.

Jeśli zwierzę ponownie utknie, tym razem na duńskim wybrzeżu, nie będzie mogło liczyć na pomoc miejscowych służb. W rozmowie z niemiecką agencją prasową DPA duński minister środowiska Magnus Heunicke wyjaśnił, że wyrzucenie na brzeg to "naturalne zjawisko", a wieloryby zasadniczo "nie powinny być ratowane ani płoszone przez człowieka". Polityk nie odniósł się jednak konkretnie do przypadku Timmy'ego.

Krytyka akcji ratunkowej

Prywatna akcja ratunkowa humbaka spotkała się z krytyką organizacji zajmujących się pomocą morskim zwierzętom. Eksperci z Międzynarodowej Komisji Wielorybnictwa (IWC) twierdzą, że wielokrotne wyrzucenie na brzeg wskazuje na to, że zwierzę jest poważnie chore i nawet jeśli uda się je wypuścić na głębszych wodach, to jest mało prawdopodobne, że przeżyje.

Akcji nie popiera także biolog morski Fabian Ritter, który bada walenie od ponad 25 lat. - Stan wieloryba pozostaje niepewny. Cierpiał przez długi czas - powiedział. Dodał, że zagrożeniem dla humbaka jest wysoki poziom hałasu związany z akcją. - Wieloryby i delfiny żyją w świecie dźwięków. Są na nie niezwykle wrażliwe - wyjaśnił. Ritter przyznał jednak, że wola życia Timmy'ego zaskoczyła wielu ekspertów, w tym i jego.