Humbak przymarzł do tafli lodu. Ciało znaleźli łyżwiarze

Jak podają lokalne media, zwierzę zostało znalezione przez grupę łyżwiarzy w sobotę. Waleń, opisywany jako długopłetwowiec oceaniczny, zwanym też humbakiem, był przymarznięty do powierzchni lodu. Po zmierzeniu okazało się, że osobnik liczy sobie około 10 metrów. Znalezisku towarzyszył przykry zapach, a to oznacza, że ciało zwierzęcia może leżeć tam już od jakiego czasu.

"Niesamowicie zaskakujący widok"

- To był niesamowicie zaskakujący widok. To, na co natknęli się łyżwiarze, to martwy humbak. Ten gatunek nie jest często widywany w Oslofjord, bo żyje w bardziej północnych wodach. Humbaki pojawiały się w tej okolicy zeszłego lata, ale, jak powiedziałem, ich obecność tutaj to rzadkość - zaznaczył Myhre. Dodał, że sprawa na pewno zainteresuje Norweski Instytut Badań Morskich (Havforskningsinstituttet).