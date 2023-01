Powódź w Sacramento, jedna osoba nie żyje. Rzeka atmosferyczna rozlała się nad północną Kalifornią

Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku powodzi w hrabstwie Sacramento w północnej Kalifornii. Jak podali meteorolodzy, zjawisko mogło być wywołane przez tak zwaną rzekę atmosferyczną. Jak wyjaśniają eksperci, to system pogodowy, niosący ogromne ilości wilgoci. To nie koniec kłopotów, jakie aura ma dla tego regionu. Nadciągają kolejne burze z ulewnymi opadami.

Północna Kalifornia padła ofiarą tak zwanej rzeki atmosferycznej. Tak określane jest zjawisko, będące rozległym tunelem aerodynamicznym o krótkiej żywotności, który przenosi ogromne ilości pary wodnej z ciepłych wód oceanu nad lądy średnich szerokości geograficznych. Powstaje w wyniku wąskich, ale bardzo porywistych strumieni wiatru. Rzeka atmosferyczna przemieszcza się na wysokości około 1,5-2 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Docierając do lądu, raptownie opada w postaci ulewnego deszczu lub intensywnych opadów śniegu.

Woda porwała kierowcę

To właśnie silne opady deszczu sprawiły, że wylała rzeka Cosumnes. W kilku miejscach w hrabstwie Sacramento doszło do przerwania wałów przeciwpowodziowych. Na zdjęciach z okolic miejscowości Wilton widać, że woda zalała wszystko, co napotkała na swojej drodze. Jak przekazały władze hrabstwa, w powodzi zginęła co najmniej jedna osoba. Był to mężczyzna, który utknął w samochodzie porwanym przez wodę. Zatopiony pojazd został znaleziony przez strażaków.

Intensywny deszcz dały się we znaki także w Kalifornii. Jak przekazała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS), niewiele zabrakło, a zostałby pobity rekord sumy opadów z 1994 roku. W centrum miasta spadło 138,43 litra wody na metr kwadratowy.

Prognozy nie są optymistyczne

Co najmniej do końca dnia w północnej Kalifornii mają obowiązywać alerty przed powodzią. Władze ostrzegają, że wciąż istnieje ogromne ryzyko pojawienia się powodzi błyskawicznych - krótkotrwałych, ale niszczycielskich zalań. Przed pogodą ostrzegają także synoptycy. Według prognoz na najbliższe godziny, do regionu mogą nadejść kolejne burze i ulewy, które tylko pogorszą sytuację.

Mieszkańcy najbardziej zagrożonych terenów zostali poproszeni o ewakuację na wyżej położone tereny.

Autor:kw//rzw

Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl