Odmawiano mu pomocy, więc włamał się do szkoły. Ocalił siebie i ponad 20 innych osób

Jay Withey ze stanu Nowy Jork zapamięta wigilijny wieczór 2022 roku do końca życia. Mężczyzna został uwięziony w swoim samochodzie podczas rekordowej śnieżycy, która nawiedziła Stany tuż przed świętami. Withey włamał się do szkoły w poszukiwaniu schronienia dla siebie i ponad 20 innych zasypanych.

Wigilia w sercu żywiołu

Mężczyzna powrócił do swojego pojazdu i próbował się zdrzemnąć. Obudziło go pukanie w szybę. Starsza kobieta, która też utknęła w śniegu, poprosiła o pomoc, a Withey zaprosił ją do auta. Nad ranem, gdy benzyna się skończyła, cała trójka przeniosła się do furgonetki kobiety.