Sypał na nią grad, ale ani drgnęła, bo chroniła życie swoich dzieci

Mieszkają tam od 20 lat

Rybołowy to duże, rybożerne ptaki, które osiedlają się blisko zbiorników wodnych. Ptaki te zazwyczaj wybierają sobie jednego partnera na całe życie. W zimie odlatują w cieplejsze rejony świata po to, by kolejnej wiosny wrócić w dokładnie to samo miejsce gniazdowania. Samica składa zwykle od dwóch do czterech jaj.