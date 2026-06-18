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Czarny alert wydają bardzo rzadko

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Ulewy nawiedziły Hongkong
Ulewy nawiedziły Hongkong
Źródło wideo: Reuters/Phoenix TV
Źródło zdj. gł.: Reuters/Phoenix TV
Mieszkańcy Hongkongu zmagają się z falą ekstremalnych opadów deszczu. W mocy był alert pogodowy najwyższego stopnia, wydany przez lokalnych meteorologów. Ulewy już doprowadziły do lokalnych powodzi i podtopień.

Od kilku dni w południowej części Chin występują intensywne opady deszczu niesione przez monsun południowo-zachodni. Pogoda mocno doświadcza Hongkong, gdzie dochodzi do podtopień i powodzi. W czwartek lokalni meteorolodzy dwukrotnie wydali tam ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia, oznaczone kolorem czarnym. Później jeden z tych alarmów został obniżony do drugiego stopnia, oznaczonego kolorem czerwonym.

Pogodowy alarm trzeciego stopnia w Hongkongu wydawany jest bardzo rzadko.

Zamknięte szkoły

Największe opady występują w czwartek na obszarze Nowych Terytoriów na północy Hongkongu. W 15 dystryktach występują powodzie oraz podtopienia, a służby otrzymały już ponad 110 zgłoszeń związanych z zalaniami. W wyniku trudnych warunków atmosferycznych lokalne władze zdecydowały o odwołaniu zajęć w szkołach. Dziennik "South China Morning Post" poinformował także o utrudnieniach w ruchu lotniczym. Ulewy utrudniają też pracę wielu firm.

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Rządzący zaapelowali do mieszkańców o zachowanie ostrożności i przygotowanie się na ryzyko wystąpienia kolejnych powodzi. Według prognoz opady deszczu mogą sięgnąć nawet 70 litrów na metr kwadratowy na godzinę. Meteorolodzy ostrzegli także przed zwiększonym ryzykiem pojawienia się osuwisk ziemi, lawin błotnych i innych katastrof.

Załamanie pogody zbiega się z obchodami Święta Smoczych Łodzi, jednego z najważniejszych świąt w kalendarzu chińskim. W związku z nim wiele osób, korzystając z przedłużonego weekendu, będzie podróżowało do swoich rodzin.

Źródło: Reuters, South China Morning Post, CNA
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Tagi:
Hongkongdeszcz
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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