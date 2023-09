Takich opadów nie było tam od 140 lat. "Ekstremalna sytuacja"

"To dość przerażające"

Burza tropikalna, która zaskoczyła wielu mieszkańców Hongkongu, wystąpiła zaledwie tydzień po przejściu gigantycznego tajfunu Saola. Woda spływała w dół górzystego terenu miasta powodując osunięcia ziemi. Ulice zamieniły się w rwące potoki, w wyniku czego zostały zalane stacje metra i węzły komunikacyjne. Niektóre drogi zostały częściowo podmyte, w tym główna trasa prowadząca do południowych plaż miasta. Jeden z samochodów został pochłonięty przez szeroką na metr wyrwę w zawalonej drodze.

Lokalne media podały, że zginęła co najmniej jedna osoba, zaś 83 jest rannych.

- Nigdy wcześniej nie widziałam takich scen. Nawet podczas poprzednich tajfunów nigdy nie było to tak poważne. To dość przerażające - powiedziała 65-letnia mieszkanka Hongkongu, Connie Cheung.

Sekretarz administracji Hongkongu powiedział w piątek, że funkcjonowanie systemu transportu miejskiego pozostaje "poważnie zakłócone", a "ekstremalna sytuacja" meteorologiczna potrwa do północy. Szkoły, giełda i część instytucji były zamknięte w związku z utrzymującym się zagrożeniem. Zawieszono także kursowanie większość dziennych linii autobusowych i fragmentów linii metra z powodu podtopień.

W dzielnicy Shau Kei Wan doszło do ogromnego osuwiska. Skały, błoto i woda powodziowa pokryły cały obszar. To pierwszy taki przypadek, dlatego wielu mieszkańców było naprawdę przerażonych.

Największe opady w historii

Wody w zbiorniku retencyjnym w mieście osiągnęły poziom graniczny w piątek po północy lokalnego czasu, co skłoniło władze do rozpoczęcia zrzutu wody i ostrzeżenia mieszkańców dzielnic Futian i Luohu, aby nie zbliżali się do koryt rzek. Z kolei w mieście Meizhou ewakuowano ponad 11 tysięcy osób z zalanych obszarów.