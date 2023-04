Ma 24 oczy i zabójczych kuzynów. Odkryto nowy gatunek meduzy

24 oczy, cztery długie macki

Kostkowiec ma sześciokątne, bezbarwne ciało z 24 oczami - po sześć na każdym boku. Jak wyjaśniają naukowcy, tylko dwoje oczu z każdej grupy jest prawdopodobnie wyposażonych w soczewkę pozwalającą postrzegać obraz, zaś pozostałe pełnią rolę czujników światła. Zwierzę wyposażone jest ponadto w cztery potrójne grupy ramion o długości do 10 centymetrów. Budową przypominają one wiosła, co pozwala kostkowcowi bardzo sprawnie pływać.

Bogata różnorodność życia

Kostkowce (Cubozoa) to gromada należąca do typu parzydełkowców. Są to bezkręgowce, które przeważnie występują w formie meduzy, ale w cyklu życiowym przyjmują także formę polipów. Do gromady tej należy wiele niebezpiecznych gatunków, w tym silnie trująca osa morska (Chironex fleckeri).