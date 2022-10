Po przejściu Julii zginęło co najmniej 14 osób. Zjawisko dalej zagraża tysiącom ludzi

Liczba ofiar śmiertelnych huraganu Julia wzrosła do co najmniej 14. Żywioł spowodował poważne zniszczenia w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. Chociaż zjawisko osłabło i jest obecnie depresją tropikalną, wciąż niesie ze sobą ulewne deszcze i ryzyko powstania błotnych osuwisk.

Co najmniej 14 ofiar śmiertelnych

Władze Salwadoru poinformowały w poniedziałek rano, że żywioł przyczynił się do śmierci co najmniej dziewięciu osób, w tym pięciu żołnierzy. Co najmniej 830 osób zostało ewakuowanych z zagrożonych terenów, a z powodu trudnych warunków atmosferycznych w szkołach odwołano zajęcia. Część mieszkańców została odcięta od prądu.