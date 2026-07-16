Świat Pyton pod ubraniem. Pasażerka została zatrzymana na lotnisku Oprac. Anna Bruszewska |

Pyton Królewski utkną wewnątrz samochodu Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

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W poniedziałek na holenderskim lotnisku Schiphol-Amsterdam pracownicy ochrony znaleźli pod ubraniem Kanadyjki pytona królewskiego (Python regius). Jak podał portal NL Times, kobieta ukryła węża pod biustonoszem i próbowała wnieść go na pokład samolotu. Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA) przekazał, że gatunek ten jest objęty ochroną.

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Pyton pod ubraniem

Kobieta tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu jednego z hoteli w Amsterdamie. "Wydaje nam się to mało prawdopodobne" - napisał NVWA w poście opublikowanym na Facebooku. Zwierzę zostało skonfiskowane, sporządzono protokół, a sprawa trafi do organów ścigania. Pyton został przewieziony do specjalistycznego ośrodka opieki nad zwierzętami.

NVWA przypomina, że chronionych zwierząt nie wolno zabierać w podróż bez wymaganych zezwoleń i dokumentów, nawet jeśli zostały znalezione na ulicy.

Pyton królewski należy do rodziny pytonów (Pythonidae) i jest jednym z mniejszych przedstawicieli tej rodziny. Dość często spotyka się go w hodowlach terraryjnych, również w Polsce. Gatunek ten jest popularny głównie ze względu na ciekawe ubarwienie, stosunkowo niewielkie rozmiary oraz względną łatwość hodowli.