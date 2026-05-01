Świat Ugasili pożary, wybuchły kolejne. Proszą kraje Unii Europejskiej o pomoc Anna Bruszewska, Krzysztof Posytek |

Pożar na poligonie wojskowym w okolicach 't Harde w Holandii Źródło: ENEX

Największy pożar, na terenie wojskowym między miejscowościami Weert w prowincji Limburgia i Budel w prowincji Brabancja Północna, został opanowany w czwartek wieczorem - przekazał rzecznik lokalnych służb kryzysowych. Strażacy będą jednak jeszcze przez kilka godzin dogaszać pogorzelisko. Według wstępnych szacunków podczas pożaru, który wybuchł podczas ćwiczeń wojskowych, spłonęło około 70 hektarów terenu. W związku z ogniem ewakuowano lotnisko Kempen Airport oraz ośrodek dla azylantów w Budel, w którym przebywało około 1500 osób. Wieczorem mieszkańcy ośrodka mogli wrócić do swoich pokoi.

W środę ogień pojawił się podczas ćwiczeń wojskowych na innym poligonie, w pobliżu miejscowości 't Harde w prowincji Geldria. Jak podał w czwartek holenderski portal HLN, został on opanowany, ale nie ugaszony - strażacy nadal dogaszają mniejsze ogniska. Akcja może potrwać całą noc, a nawet do piątkowego poranka. Ponadto istnieją obawy, że ogień może pojawić się ponownie i zacząć się rozprzestrzeniać po wysuszonej ziemi.

- Najbliższe godziny będą kluczowe, pożar może wybuchnąć ponownie - powiedziała w czwartek rzeczniczka regionu. Dodała, że w niektórych miejscach wciąż tli się roślinność. Zdaniem rzeczniczki minie kilka dni, zanim będzie można powiedzieć, że ogień został definitywnie ugaszony. Jak podały lokalne media, żywioł strawił około 500 hektarów lasów i wrzosowisk.

Pożar w okolicach 't Harde w Holandii

Prośba o wsparcie

Gdy strażacy walczyli z pożarami między Weert i Budel oraz w pobliżu 't Harde, w międzyczasie wybuchły kolejne. Ogień pojawił się na kolejnych poligonach wojskowych - niedaleko Assen w prowincji Drenthe oraz w Oirschotse Heide w Brabancji Północnej. Pożar objął także okolice Noordwijk w Holandii Południowej, gdzie niektórzy mieszkańcy otrzymali alerty zalecające zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji z powodu dymu.

Holenderska straż pożarna przyznała, że nie radzi sobie z szalejącym ogniem, w związku z czym złożyła wniosek o pomoc do Europejskiego Centrum Koordynacji w Brukseli. Według koordynatora krajowej grupy zadaniowej do spraw pożarów lasów Edwina Koka holenderskie służby są przeciążone, ponieważ jednocześnie trwa kilka dużych pożarów.

- Mamy nadzieję, że już jutro będziemy mogli dysponować dodatkowymi siłami i środkami - powiedział Kok. Dodał, że prośba o międzynarodowe wsparcie przy pożarach lasów jest dla Holandii sytuacją wyjątkową.

Wojsko dostosowuje procedury

Z danych Holenderskiego Instytutu Bezpieczeństwa Publicznego wynika, że spośród 846 pożarów lasów i terenów naturalnych odnotowanych w 2025 roku 124 wybuchły na terenach wojskowych. Aż 120 z nich miało miejsce w regionie bezpieczeństwa północnej i wschodniej Geldrii, gdzie leży także poligon w 't Harde. Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że na razie nie wstrzyma ćwiczeń wojskowych, ale rozważa dostosowanie procedur do rosnącego ryzyka pożarowego. Dowódca Sił Zbrojnych generał Onno Eichelsheim przekazał, że ze względu na suszę zaostrzono już środki bezpieczeństwa. Żołnierze mają ćwiczyć tak, by nie doprowadzać do powstania źródeł ciepła.

Rzecznik żandarmerii poinformował w czwartek, że bada przyczynę wybuchów czterech pożarów, które pojawiły się na terenach wojskowych w zaledwie dwa dni. Zdaniem ekspertów wybuchowi ognia oraz jego szybkiemu rozprzestrzenianiu się sprzyjają wysoka temperatura powietrza, silny wiatr oraz niska wilgotność powietrza.