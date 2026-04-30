Świat

Trwa walka z ogniem. "Najbliższe godziny są kluczowe"

Pożar w Brabancji Północnej
Pożar na poligonie wojskowym w okolicach 't Harde w Holandii
Źródło: ENEX
Cztery pożary wybuchły w ciągu zaledwie dwóch dni na poligonach wojskowych w Holandii. Walkę z ogniem utrudniają silny wiatr i sucha jak wiór ziemia, po której ogień rozprzestrzenia się z łatwością.

Pożar, który wybuchł w środę rano na poligonie wojskowym w okolicach miejscowości 't Harde w prowincji Geldria, jest opanowany - podał w czwartek holenderski portal HLN. Nie oznacza to jednak, że został on ugaszony. Strażacy pracują bez chwili wytchnienia, ponieważ w każdej chwili ogień może zacząć się rozprzestrzeniać po wysuszonej ziemi.

- Najbliższe godziny będą kluczowe, pożar może wybuchnąć ponownie - powiedziała w czwartek rzeczniczka regionu. Dodała, że w niektórych miejscach wciąż tli się roślinność. Minie kilka dni, zanim będzie można powiedzieć, że ogień został definitywnie ugaszony.

Jak podały lokalne media, żywioł trawił około 500 hektarów lasów i wrzosowisk. Holenderskie ministerstwo obrony przekazało, że pożar wybuchł podczas ćwiczeń wojskowych.

Tego samego dnia ogień pojawił się na innym poligonie wojskowym, niedaleko Assen w prowincji Drenthe.

Źródło: PAP/EPA/BRAM VAN DE BIEZEN
Źródło: PAP/EPA/BRAM VAN DE BIEZEN
Źródło: PAP/EPA/BRAM VAN DE BIEZEN
Źródło: PAP/EPA/STRINGER

Wybuchają kolejne pożary

W czwartek na poligonach wojskowych wybuchły kolejne pożary - jeden w lesie Oirschotse Heide (Brabancja Północna), drugi w rejonie Weerter- en Budelerbergen (Limburgia).

Ogień, który pojawił się w okolicy miejscowości Budel (Brabancja Północna) spowodował, że ewakuowano regionalny port lotniczy w Kempen. Żandarmeria wojskowa poinformowała lokalną stację telewizyjną Omroep Brabant, że żywioł pojawił się podczas ćwiczeń wojskowych. 

Źródło: PAP/EPA/IRIS VAN DEN BROEK

Rzecznik żandarmerii poinformował w czwartek, że badana jest przyczyna wybuchów czterech pożarów, które pojawiły się w zaledwie dwa dni.

Zdaniem ekspertów wysoka temperatura powietrza, silny wiatr i niska wilgotność powietrza sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia na terenie kraju.

Źródło: Reuters, HLN, dutchnews.nl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/IRIS VAN DEN BROEK

Czytaj także:
Pogodnie, słonecznie
Aura sprzyjać będzie spacerom
Prognoza
Monety
Tysiące monet z epoki wikingów. "Znalezisko życia"
Ciekawostki
Bielsko-Biała
Urodzinowa trasa TVN24. Co przyniesie aura w sobotę
Prognoza
AdobeStock_1456756249
Ponad 25 stopni. Gdzie będzie najcieplej
Prognoza
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy w ośmiu województwach
Prognoza
Po przejściu tornada pies spędził 44 godziny pod gruzami
"Pomyślałam, że mogę jej już nigdy nie zobaczyć"
Świat
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Lodowaty poranek. Poniżej -15 stopni przy gruncie
Prognoza
Pogoda na maj. Prognozowana suma opadów do połowy miesiąca
Pogoda na maj. To, co widać w prognozach, przyprawia o zawrót głowy
Arleta Unton-Pyziołek
Las ogień
Alert RCB dla kilkunastu powiatów
Polska
Asteroida w pobliżu Ziemi
Gdyby w nas uderzyła, zniszczyłaby miasto. Niebawem przeleci obok Ziemi
Ciekawostki
Przez Bengaluru w Indiach przetoczyła się potężna burza
Zawaliła się ściana szpitala. Nie żyje siedem osób
Świat
Przymrozki, zimno, mróz
Poranek z przymrozkami. Gdzie ostrzega IMGW
Prognoza
Ciepło, słońce, wiosna, pogodnie
Czeka nas pogodny, miejscami dość ciepły dzień
Prognoza
Noc, mróz, przymrozek
W nocy temperatura znów spadnie poniżej zera
Prognoza
Pożar na poligonie wojskowym w okolicach 't Harde w Holandii
Pożar na poligonie wojskowym, alert dla mieszkańców
Świat
Humbak Timmy na barce
Timmy zmierza na Morze Północne. Jego los pozostaje niepewny
Świat
kobra shutterstock_1280129878
Turysta oglądał pokaz węży, nie żyje
Świat
Wiosna, słonecznie, ciepło
Diametralna zmiana w pogodzie na majówkę
Prognoza
Grad w Springfield w Missouri
Grad tak ogromny, że rozbijał szyby. Nagranie
Świat
Pierwszy orangutan przekracza most linowy w powiecie Pakpak Bharat w Indonezji
"Czekaliśmy na ten moment". Pierwsze takie nagranie
Świat
Fiord Hornsund na Spitsbergenie
"Bardziej czerwiec niż kwiecień". Polacy nie mogą dotrzeć na stację polarną
Świat
Krzesanica
Zagraniczni turyści utknęli w Tatrach. TOPR ratował ich w nocy
Polska
Przymrozek, zimno, mróz, szron na trawie
"Pompy tłoczące" arktyczne powietrze. Gdzie rano było najzimniej
Prognoza
Przymrozki
Poranek na żółto w całej Polsce. IMGW ostrzega
Polska
Lekki śnieg, wiosna
Lokalnie pojawią się zimowe opady
Prognoza
Zagrożenie pożarowe w lasach, ogień, susza
"Apelujemy o bardzo rozsądne, ostrożne zachowanie podczas majówki"
Polska
Upał w Indiach. Tak chłodzą słonie
Żar leje się z nieba. Tak chłodzą słonie
Świat
Śnieg, noc
Noc z przenikliwym zimnem. Możliwy śnieg
Prognoza
Wieloryb
Timmy na barce. Trwa akcja ratownicza
Świat
Wulkan Methana
Miał być uśpiony przez sto tysięcy lat. Teraz odkryto prawdę
Ciekawostki
