Świat Trwa walka z ogniem. "Najbliższe godziny są kluczowe"

Pożar na poligonie wojskowym w okolicach 't Harde w Holandii Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pożar, który wybuchł w środę rano na poligonie wojskowym w okolicach miejscowości 't Harde w prowincji Geldria, jest opanowany - podał w czwartek holenderski portal HLN. Nie oznacza to jednak, że został on ugaszony. Strażacy pracują bez chwili wytchnienia, ponieważ w każdej chwili ogień może zacząć się rozprzestrzeniać po wysuszonej ziemi.

- Najbliższe godziny będą kluczowe, pożar może wybuchnąć ponownie - powiedziała w czwartek rzeczniczka regionu. Dodała, że w niektórych miejscach wciąż tli się roślinność. Minie kilka dni, zanim będzie można powiedzieć, że ogień został definitywnie ugaszony.

Jak podały lokalne media, żywioł trawił około 500 hektarów lasów i wrzosowisk. Holenderskie ministerstwo obrony przekazało, że pożar wybuchł podczas ćwiczeń wojskowych.

Tego samego dnia ogień pojawił się na innym poligonie wojskowym, niedaleko Assen w prowincji Drenthe.

Wybuchają kolejne pożary

W czwartek na poligonach wojskowych wybuchły kolejne pożary - jeden w lesie Oirschotse Heide (Brabancja Północna), drugi w rejonie Weerter- en Budelerbergen (Limburgia).

Ogień, który pojawił się w okolicy miejscowości Budel (Brabancja Północna) spowodował, że ewakuowano regionalny port lotniczy w Kempen. Żandarmeria wojskowa poinformowała lokalną stację telewizyjną Omroep Brabant , że żywioł pojawił się podczas ćwiczeń wojskowych.

Pożar w Brabancji Północnej Źródło: PAP/EPA/IRIS VAN DEN BROEK

Rzecznik żandarmerii poinformował w czwartek, że badana jest przyczyna wybuchów czterech pożarów, które pojawiły się w zaledwie dwa dni.

Zdaniem ekspertów wysoka temperatura powietrza, silny wiatr i niska wilgotność powietrza sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia na terenie kraju.