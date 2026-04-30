Trwa walka z ogniem. "Najbliższe godziny są kluczowe"
Pożar, który wybuchł w środę rano na poligonie wojskowym w okolicach miejscowości 't Harde w prowincji Geldria, jest opanowany - podał w czwartek holenderski portal HLN. Nie oznacza to jednak, że został on ugaszony. Strażacy pracują bez chwili wytchnienia, ponieważ w każdej chwili ogień może zacząć się rozprzestrzeniać po wysuszonej ziemi.
- Najbliższe godziny będą kluczowe, pożar może wybuchnąć ponownie - powiedziała w czwartek rzeczniczka regionu. Dodała, że w niektórych miejscach wciąż tli się roślinność. Minie kilka dni, zanim będzie można powiedzieć, że ogień został definitywnie ugaszony.
Jak podały lokalne media, żywioł trawił około 500 hektarów lasów i wrzosowisk. Holenderskie ministerstwo obrony przekazało, że pożar wybuchł podczas ćwiczeń wojskowych.
Tego samego dnia ogień pojawił się na innym poligonie wojskowym, niedaleko Assen w prowincji Drenthe.
Wybuchają kolejne pożary
W czwartek na poligonach wojskowych wybuchły kolejne pożary - jeden w lesie Oirschotse Heide (Brabancja Północna), drugi w rejonie Weerter- en Budelerbergen (Limburgia).
Ogień, który pojawił się w okolicy miejscowości Budel (Brabancja Północna) spowodował, że ewakuowano regionalny port lotniczy w Kempen. Żandarmeria wojskowa poinformowała lokalną stację telewizyjną Omroep Brabant, że żywioł pojawił się podczas ćwiczeń wojskowych.
Rzecznik żandarmerii poinformował w czwartek, że badana jest przyczyna wybuchów czterech pożarów, które pojawiły się w zaledwie dwa dni.
Zdaniem ekspertów wysoka temperatura powietrza, silny wiatr i niska wilgotność powietrza sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia na terenie kraju.
Źródło: Reuters, HLN, dutchnews.nl
