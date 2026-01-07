Logo TVN24
Świat

Holandia pod śniegiem. Odwołane loty, zasypane drogi. "Jest źle"

Zima w Niderlandach, Tilburg
Atak zimy w Holandii
Źródło: Enex
Atak zimy doprowadził do paraliżu komunikacyjnego w Holandii. Odwołano kilkaset lotów, utrudnienia występują też w transporcie kolejowym. Na Kontakt24 otrzymaliśmy materiały pokazujące jedno z zaśnieżonych miast.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Silny mróz, oblodzenie i śnieżyce - z tym od kilku dni muszą zmagać się mieszkańcy i turyści w Holandii. Zimowe warunki doprowadziły do masowych zakłóceń w transporcie. Najpierw odwołano wiele lotów, a później problemy objęły kolej. Na drogach utworzyły się spore korki. Z powodu niebezpiecznych warunków odwołano także część zajęć w szkołach - poinformował holenderski nadawca NOS.

Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie
Zima sparaliżowała transport w Holandii
Powódź w mieście Glogovac
Powodzie na Bałkanach. "To prawdziwa katastrofa"
Fala mrozu - jak długo potrwa?
Mróz w Polsce. Modele są zgodne do pewnego momentu
Prognoza

Holandia pod śniegiem. Wasze materiały

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania zasypanego śniegiem miasta Tilburg w południowej Holandii, w prowincji Brabancja Północna.

Zima w Holandii, Tilburg, Brabancja
Źródło: Adam/Kontakt24
Zima w Niderlandach, Tilburg
Źródło: Miraswpodrozy/Kontakt24

Uwięzieni pasażerowie

Największe problemy występują na lotniskach. W pierwszym tygodniu stycznia linie KLM odwołały ponad połowę zaplanowanych rejsów. Tylko w środę nie zrealizowano około 600 lotów, czyli przeszło 90 proc. połączeń przewidywanych na ten dzień. Na lotnisku Schiphol w Amsterdamie ponad tysiąc pasażerów spędziło noc w terminalach. Władze portu ostrzegły, że liczba odwołanych lotów może jeszcze wzrosnąć. Niektóre osoby od trzech dni nie mogą wydostać się z Holandii drogą lotniczą. Część z nich próbuje znaleźć alternatywne trasy.

- Jest źle i w tym momencie próbujemy wynająć busa, który zabierze nas do Rzymu - opisuje jedna z pasażerek, która od kilkudziesięciu godzin czekała na swój samolot.

Trudna sytuacja na kolei

Trudna sytuacja panuje także na kolei. Na wielu trasach pociągi nie kursują z powodu zasypanych i zamarzniętych zwrotnic. Wstrzymano m.in. ruch pociągów dużych prędkości, co oznacza brak połączeń międzynarodowych z Londynem i Paryżem. Spore problemy dotykają także kierowców. Na drogach odnotowano korki o łącznej długości ponad 500 km. Śliskie jezdnie i silny wiatr przyczyniają się do wypadków oraz utrudniają pracę pługów i piaskarek. Lokalne media podają, że w części kraju powoli kończą się zapasy soli. Autobusy w części miast nie wyjechały na trasy, a wiele szkół i uczelni zdecydowało się na zamknięcie placówek lub zawieszenie zajęć.

Autorka/Autor: fw,anw

Źródło: PAP, DutchNews, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

ZimaHolandia
