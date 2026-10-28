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Dramat na wybiegu dla lampartów. Nie żyje doświadczona opiekunka

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Tygrysy sumatrzańskie przyszły na świat w frankfurckim zoo
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Rudolf_Prchlik/Shutterstock
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Doświadczona opiekunka, która przez cztery dekady pracowała w holenderskim zoo, zmarła kilka dni po ataku zwierzęcia. Do zdarzenia doszło, gdy kobieta przebywała na wybiegu dwóch samców. Doznała obrażeń głowy i szyi. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii.

Do zdarzenia doszło w sobotę w zoo Beekse Bergen w Hilvarenbeek w Holandii. Pracownica wykonywała swoje obowiązki i weszła do wewnętrznego wybiegu, w którym znajdowały się dwa lamparty perskie. Wówczas - jak relacjonuje portal NL Times - miało dojść do ataku zwierząt. Doznała poważnych urazów głowy i szyi, ale zdążyła wezwać innego pracownika przez krótkofalówkę.

Kobieta w stanie krytycznym została przetransportowana do szpitala. Według NL Times dzień po ataku jej stan gwałtownie się pogorszył, a w poniedziałek przeprowadzono operację. We wtorek dyrekcja parku poinformowała o jej śmierci.

Atak lamparta. Wiele niejasności

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że pracownica parku safari Beekse Bergen zmarła w wyniku obrażeń odniesionych w sobotę, 24 października, podczas incydentu z udziałem lamparta" - cytuje oświadczenie placówki portal NL Times. Dodano, że ofiara z zoo związana była już jako 17-latka i przepracowała tam 40 lat. Lampartami perskimi zajmowała się przez osiem lat, a przez kierownictwo została opisana jako doświadczona i szczególnie dbająca o zasady bezpieczeństwa. "Jej odejście głęboko nas poruszyło" - czytamy.

Portal podaje, że wszczęto niezależne dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności ataku. Na wybiegu nie było kamer. Nie jest jasne, czy pracownicę zaatakował jeden z samców czy oba. Zwierzęta, jak relacjonuje portal powołując się na informacje placówki, przebywały tego dnia na wewnętrznym wybiegu z uwagi na trudne warunki pogodowe. Choć fakt ten zgłoszono personelowi, to nie ustalono, czy kobieta o tym wiedziała. Przedstawiciele parku Beekse Bergen poinformowali, że zwierzęta nie zostaną poddane eutanazji - podaje NL Times.

Redagował AM

Źródło: NL Times, BBC
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Tagi:
zwierzętaZooHolandia
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