Świat Dramat na wybiegu dla lampartów. Nie żyje doświadczona opiekunka Oprac. Ewa Żebrowska |

Tygrysy sumatrzańskie przyszły na świat w frankfurckim zoo Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Rudolf_Prchlik/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w sobotę w zoo Beekse Bergen w Hilvarenbeek w Holandii. Pracownica wykonywała swoje obowiązki i weszła do wewnętrznego wybiegu, w którym znajdowały się dwa lamparty perskie. Wówczas - jak relacjonuje portal NL Times - miało dojść do ataku zwierząt. Doznała poważnych urazów głowy i szyi, ale zdążyła wezwać innego pracownika przez krótkofalówkę.

Kobieta w stanie krytycznym została przetransportowana do szpitala. Według NL Times dzień po ataku jej stan gwałtownie się pogorszył, a w poniedziałek przeprowadzono operację. We wtorek dyrekcja parku poinformowała o jej śmierci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wszedł na teren wybiegu dla tygrysów, nie żyje

Atak lamparta. Wiele niejasności

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że pracownica parku safari Beekse Bergen zmarła w wyniku obrażeń odniesionych w sobotę, 24 października, podczas incydentu z udziałem lamparta" - cytuje oświadczenie placówki portal NL Times. Dodano, że ofiara z zoo związana była już jako 17-latka i przepracowała tam 40 lat. Lampartami perskimi zajmowała się przez osiem lat, a przez kierownictwo została opisana jako doświadczona i szczególnie dbająca o zasady bezpieczeństwa. "Jej odejście głęboko nas poruszyło" - czytamy.

Portal podaje, że wszczęto niezależne dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności ataku. Na wybiegu nie było kamer. Nie jest jasne, czy pracownicę zaatakował jeden z samców czy oba. Zwierzęta, jak relacjonuje portal powołując się na informacje placówki, przebywały tego dnia na wewnętrznym wybiegu z uwagi na trudne warunki pogodowe. Choć fakt ten zgłoszono personelowi, to nie ustalono, czy kobieta o tym wiedziała. Przedstawiciele parku Beekse Bergen poinformowali, że zwierzęta nie zostaną poddane eutanazji - podaje NL Times.

Redagował AM