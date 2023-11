"Wyjątkowo jadowita" mamba zielona uciekła właścicielowi. Szuka jej pies tropiący 

Mierząca około dwa metry długości "wyjątkowo jadowita" mamba zielona uciekła z jednego z domów w Tilburgu. Właściciel gada zgłosił jego zniknięcie w poniedziałek około 21. Akcja poszukiwawcza węża nadal trwa - poinformował we wtorek holenderski portal NOS.

W poszukiwania mamby zielonej zaangażowany został zespół ekspertów. We wtorek po południu na miejsce sprowadzono psa tropiącego. Policja apeluje do mieszkańców Tilburga o zachowanie szczególnej ostrożności, a w razie napotkania węża o niezbliżanie się do niego i niezwłoczne powiadomienie funkcjonariuszy. Służby przestrzegają też przed podejmowaniem prób samodzielnego złapania gada.