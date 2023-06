W Holandii żar leje się z nieba. Temperatura przekroczyła 30 stopni

Zatłoczone plaże, zakorkowane drogi do nadmorskich kurortów, przepełnione ludźmi parki - tak wyglądała w sobotę Holandia. Jest to zasługa fali upałów, która nawiedziła ten kraj.

Fala upałów w Holandii

Z powodu upałów KNMI ogłosił wprowadzenie specjalnego protokołu cieplnego, który przewiduje między innymi priorytetową pomoc kierowcom unieruchomionych samochodów w przewiezieniu ich do zacienionego miejsca. Protokół obowiązuje od godziny 10 do 22 w prowincjach Gelderland, Utrecht, Holandia Północna i Południowa, Zelandia, Brabancja Północna i Limburgia. Jednocześnie w ten weekend dojazd do popularnych plaż ma zostać ułatwiony poprzez uruchomienie dodatkowych połączeń tramwajowych.