Borsuki zablokowały ruch kolejowy. "To prawdziwa łamigłówka"

Tydzień bez połączenia

Jak wykazała przeprowadzona w ostatnich dniach kontrola, zwierzęta ryły nory znacznie częściej niż zazwyczaj, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo torów kolejowych. Podziemne korytarze okazały się rozległe. Oznacza to, że tory kolejowe mogą osiadać, a nasypy - zapadać się.

Z tego powodu we wtorek konieczne było zawieszenie wszystkich połączeń między miastami Eindhoven i 's-Hertogenbosch - i to co najmniej na tydzień. Miejscowości położone są wzdłuż ważnego ciągu komunikacyjnego, łączącego północ i południe Holandii.

- Ile czasu zajmie usunięcie borsuków z terenów kolejowych i przeniesienie ich? Nie wiemy dokładnie - wyjaśnił rzecznik spółki ProRail, Aldert Baas - Borsuki (...) nie czytają instrukcji i zrobią, co zechcą. My musimy je obserwować. To może potrwać tydzień, dwa tygodnie, a po tym czasie miejmy nadzieję, że odejdą. Wtedy będziemy mogli przystąpić do napraw.