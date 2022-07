Upały zabijają. Dramatyczne dane z Hiszpanii

W Hiszpanii trwa druga tego lata fala upałów. Jak wynika z danych państwowego Instytutu Zdrowia im. Karola III w Madrycie, podlegającego ministerstwu zdrowia, od niedzieli 10 lipca do czwartku 14 lipca ekstremalnie wysoka temperatura spowodowała śmierć 237 osób. W czwartek, podczas szczytu fali, odnotowano 93 zgony. Temperatura tego dnia w niektórych miejscowościach dochodziła do około 45 stopni Celsjusza.

Ponad tysiąc zgonów każdego roku

Ponad 40 stopni w cieniu, szalejące pożary

Upały to nie jedynie zmartwienie Hiszpanów. W kraju szaleją pożary lasów. Ogień podchodzi pod zabudowania, zmuszając tysiące osób, w tym turystów, do ewakuacji. W sobotę nadal aktywne były największe pożary, w Ekstremadurze, Andaluzji, Kastylii i Leon oraz w Galicji. W Mijas w prowincji Malaga odcięto dla ruchu odcinek autostrady A-404. Do piątkowego popołudnia ewakuowanych zostały tam ponad dwa tysiące osób. Pozostający poza kontrolą pożar w Monfrague (Caceres) spowodował zamknięcie autostrady A-5 do Madrytu i ewakuowanie 360 osób. Media pokazały sceny paniki wśród kierowców zaskoczonych pojawieniem się płomieni przy drodze.