Świat Załamanie pogody w Hiszpanii. Ulewa zakłóciła doroczny jarmark Krzysztof Posytek |

Ulewa w Murcii w Hiszpanii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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W środę w Murcji w południowo-wschodniej Hiszpanii załamała się pogoda. Rozszalał się wiatr i mocno padało - według lokalnej policji miejscami w kilkadziesiąt minut spadło ponad 40 litrów na metr kwadratowy.

Hiszpania. Burza sparaliżowała miasto

Tak intensywne opady deszczu w krótkim czasie przeciążyły kanalizację, wybijając studzienki i paraliżując miasto. Ulicami płynęła woda, unieruchamiając pojazdy, blokując drogi i powodując liczne zniszczenia. Dziennik "La Opinio de Murcia" podał, że numer alarmowy otrzymał ponad 230 zgłoszeń od mieszkańców. Kilkanaście z nich dotyczyło spadających przedmiotów i uszkodzonych balkonów.

Załamanie pogody zakłóciło najważniejszy doroczny jarmark w Murcji, odbywający się w pierwszej połowie września. Rada miasta odwołała wiele atrakcji zaplanowanych na środę. Ponadto burza zniszczyła wiele ozdób przygotowanych na jarmark, w tym ozdobny łuk na zabytkowym moście Puente de los Peligros (pol. Most Niebezpieczeństw). Władze zamknęły przeprawę przez rzekę.