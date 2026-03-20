Świat

Ulewy i śnieg na rajskiej wyspie. Wioska odcięta od świata

Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Śnieg spadł na Pico del Teide na Teneryfie
Źródło: Cabildo de Tenerife/Facebook
Burza Therese przechodzi nad Wyspami Kanaryjskimi. W nocy z czwartku na piątek na Teneryfie i Gran Canarii strażacy interweniowali ponad 300 razy w związku z trudnymi warunkami. Wystąpiły przerwy w dostawie prądu, a kilkaset osób zostało uwięzionych przez podnoszący się poziom wód.

Burza Therese dotarła do Wysp Kanaryjskich w środę. Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET ostrzegła, że trudne warunki prognozowane są w archipelagu także w piątek i sobotę. W mocy są alarmy przed wysokimi falami, silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Lokalnie podmuchy mogą rozwijać prędkość do 120 kilometrów na godzinę.

200 osób uwięzionych przez wodę

Lokalne media podały, że do piątkowego poranka strażacy zarejestrowali ponad 300 zdarzeń związanych z pogodą. Najwięcej interwencji, prawie 200, przeprowadzono na Teneryfie. W południowej części wyspy doszło do przerw w dostawach prądu, a połamane drzewa i osuwiska sparaliżowały rano ruch na wyspie. Odwołano również niektóre kursy promów.

Na Gran Canarii problem stanowił natomiast podnoszący się poziom wody w korytach rzecznych. Ulewy odcięły od świata co najmniej 200 mieszkańców leżącej na południowym wybrzeżu miejscowości Arguineguin. Sporo zniszczeń odnotowano także w gminie Teror na północy wyspy. Lokalne władze podały, że w nocy z czwartku na piątek silne podmuchy wiatru połamały drzewa i zablokowały drogi, jak również uszkodziły jeden z namiotów na miejskim jarmarku.

Burza przyniosła także opady śniegu. W czwartek biało zrobiło się na zboczach Pico del Teide - leżącego na Teneryfie najwyższego szczytu Hiszpanii.

Najgorsze wciąż przed nimi

Jak wyjaśnił przewodniczący Rady Wyspy Gran Canaria w rozmowie z radiem SER Las Palmas, "najgorsze spodziewane jest w nadchodzących godzinach". Wyspę mają nawiedzać dalsze ulewne opady deszczu. Urzędnik podkreślił, że cieki i zbiorniki na Gran Canarii wypełniają się coraz bardziej - w gminie Vega de San Mateo od początku burzy zmierzono ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy.

Rzecznik AEMET ostrzegł w piątek, że fronty atmosferyczne związane z burzą Therese w kolejnych dniach dotrą również do Półwyspu Iberyjskiego. W południowej Hiszpanii i Portugalii spodziewane są opady deszczu, lokalnie intensywne, choć o mniejszym natężeniu niż ulewy na Wyspach Kanaryjskich.

Burza Therese połamała drzewa w gminie Teror na Gran Canarii
Burza Therese połamała drzewa w gminie Teror na Gran Canarii
Źródło: Ayuntamiento de Teror

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: Cadena SER, El Diario, Aemet

Źródło zdjęcia głównego: Cabildo de Tenerife/Facebook

