Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Niebo w kolorze sepii na turystycznej wyspie. Wydano ostrzeżenia

|
Kalima na Lanzarote
Kalima - Santa Cruz Teneryfa - nagranie z 2020 roku
Źródło: Kontakt24
Kalima sprawiła, że widzialność na jednej z Wysp Kanaryjskich znacząco spadła. Przed wysokim stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu ostrzegają meteorolodzy.

Ogromna chmura pyłu i piasku znad marokańskiej części Sahary dotarła nad Lanzarote. Sprawiła, że niebo zmętniało, a widzialność - spadła. Zjawisko to na Wyspach Kanaryjskich, należących do Hiszpanii, nazywa się kalimą (hiszp. calima).

Wydano ostrzeżenia przed pyłem

Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) wydała ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysokim stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu. Alarmy obowiązują na Wyspach Kanaryjskich i wygasną najpóźniej o godzinie 21 w środę.

Z komunikatu meteorologów wynika, że widzialność może spaść do około 3000 metrów, a pył będzie utrzymywał się zarówno przy powierzchni ziemi, jak i na wyższych wysokościach.

Źródło: PAP/EPA/ADRIEL PERDOMO

Kalima na Wyspach Kanaryjskich

Kalima to zjawisko związane z burzami piaskowymi występującymi nad Saharą i transportem pyłu przez wiatr, który dociera nad wyspy.

Jak podały lokalne media, w niektórych obszarach, takich jak południowa część Fuerteventury i Gran Canarii, stężenie pyłu może znacznie przekroczyć dopuszczalną normę. Dlatego władze zaapelowały do osób cierpiących na choroby układu oddechowego, aby unikały aktywności na świeżym powietrzu i śledziły oficjalne komunikaty.

Źródło: canarias7.es

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ADRIEL PERDOMO

Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaWyspy Kanaryjskie
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom