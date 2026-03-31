Niebo w kolorze sepii na turystycznej wyspie. Wydano ostrzeżenia

Ogromna chmura pyłu i piasku znad marokańskiej części Sahary dotarła nad Lanzarote. Sprawiła, że niebo zmętniało, a widzialność - spadła. Zjawisko to na Wyspach Kanaryjskich, należących do Hiszpanii, nazywa się kalimą (hiszp. calima).
Wydano ostrzeżenia przed pyłem
Hiszpańska Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) wydała ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysokim stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu. Alarmy obowiązują na Wyspach Kanaryjskich i wygasną najpóźniej o godzinie 21 w środę.
Z komunikatu meteorologów wynika, że widzialność może spaść do około 3000 metrów, a pył będzie utrzymywał się zarówno przy powierzchni ziemi, jak i na wyższych wysokościach.
Kalima na Wyspach Kanaryjskich
Kalima to zjawisko związane z burzami piaskowymi występującymi nad Saharą i transportem pyłu przez wiatr, który dociera nad wyspy.
Jak podały lokalne media, w niektórych obszarach, takich jak południowa część Fuerteventury i Gran Canarii, stężenie pyłu może znacznie przekroczyć dopuszczalną normę. Dlatego władze zaapelowały do osób cierpiących na choroby układu oddechowego, aby unikały aktywności na świeżym powietrzu i śledziły oficjalne komunikaty.
Źródło: canarias7.es
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ADRIEL PERDOMO