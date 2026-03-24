Skutki burzy Therese na Wyspach Kanaryjskich Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poprzednim tygodniu Wyspy Kanaryjskie nawiedziła burza Therese. Przyniosła ze sobą silny wiatr, momentami przekraczający 200 kilometrów na godzinę, oraz intensywne opady deszczu.

"Jesteśmy uwięzieni od czterech dni"

W poniedziałek Wyspy Kanaryjskie nadał były smagane silnym wiatrem i deszczem, a hiszpańska agencja meteorologiczna (AEMET) wydała alarmy. Miejscami na wyspach Teneryfa, La Gomera i El Hierro miały one pomarańczowy kolor - synoptycy przekazali, że w godzinę może tam spaść nawet 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałej części archipelagu w mocy były żółte ostrzeżenia.

Wskutek wielodniowych opadów deszczu niektóre miejscowości na wyspie Gran Canaria zostały odcięte od świata.

- Jesteśmy uwięzieni od czterech dni, z zaledwie kilkoma przerwami na opuszczenie miasta, ponieważ w nocy mocno padało. Czekamy więc, aż burza minie, bo wszyscy chcemy deszczu, ale nie takiego, bo utknęliśmy - przyznała mieszkanka Gran Canarii Mesalina Hernandez.

Niektórym mieszkańcom zaczęło brakować jedzenia. Na szczęście dostali je od sąsiadów.

- Dajemy jedzenie uwięzionym sąsiadom: wodę, mleko i cukier. Kończą im się zapasy, dlatego zaopatrujemy ich, żeby mogli przetrwać tę burzę - powiedział Fermin Rodriguez.

Może dalej lać

Burza doprowadziła do poważnych zniszczeń infrastruktury. Władze Gran Canarii poinformowały, że przeznaczą ponad cztery miliony euro na doraźne naprawy najbardziej uszkodzonych dróg. Ponadto alarmujące jest zapełnienie zbiorników retencyjnych na wyspie, które w ostatnich dniach otrzymały ponad 14 milionów metrów sześciennych wody.

We wtorek sytuacja mieszkańców może się jeszcze pogorszyć, ponieważ pogoda na Wyspach Kanaryjskich wciąż ma być groźna. W większości archipelagu obowiązują ostrzeżenia przed ulewami, a na Gran Canarii, La Palmie i większości Teneryfy mają one pomarańczowy kolor - tam, podobnie jak w poniedziałek, według synoptyków może w godzinę spaść do 30 l/mkw.

