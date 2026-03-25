Świat

Wyspy Kanaryjskie. 60 litrów deszczu spadło w zaledwie godzinę

Skutki przejścia burzy Therese przez Wyspy Kanaryjskie
Skutki burzy Therese na Wyspach Kanaryjskich
Źródło: ENEX
Burza Therese wciąż sieje spustoszenie na Wyspach Kanaryjskich. W środowy poranek w niektórych miejscach archipelagu w godzinę spadło 60 litrów deszczu na metr kwadratowy. Władze mówią o bezprecedensowej sytuacji.

Mieszkańcy Wysp Kanaryjskich od kilku dni zmagają się z burzą Therese. Groźnie zaczęło się robić już w zeszłą środę. W kolejnych dniach dochodziło do powodzi i osuwisk, a władze zarządzały ewakuacje. Niektóre miejscowości zostały odcięte od świata.

60 litrów deszczu w godzinę

Ostatniej doby Therese ponownie zrzuciła na Wyspy Kanaryjskie masy wody. Rankiem lało między innymi w Tacoronte w północnej części Teneryfy - w godzinę spadło tam aż 60 litrów na metr kwadratowy. W wielu innych okolicznych miejscowościach w tym samym okresie zarejestrowano około 30 l/mkw. W środę ulewy spodziewane są także na innych wyspach: La Palmie oraz Gran Canarii, zwłaszcza w jej wschodniej i południowej części.

W związku z atakiem żywiołu rząd Wysp Kanaryjskich ogłosił czerwony alarm przed intensywnymi opadami deszczu, opisując sytuację jako "ekstremalnie niebezpieczną". Władze przekazały, że w środę archipelag znajdzie się w centrum burzy, przez co dokładne miejsce oraz intensywność opadów będą trudne do przewidzenia. Z powodu spodziewanej trudnej sytuacji wezwano na pomoc wojsko.

Źródło: PAP/EPA/Ramon De La Rocha

Burza Therese w Hiszpanii

Od początku ataku burzy Therese Centrum Koordynacji i Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Rządu Wysp Kanaryjskich (CECOES 112) zarejestrowało na całym archipelagu prawie 1800 zdarzeń związanych z pogodą. Federico Grillo, dyrektor techniczny służb ratunkowych archipelagu, przyznał, że w niektórych miejscach spadło ponad 700 litrów na metr kwadratowy.

- Mamy do czynienia z historycznymi okolicznościami, jeśli chodzi o ilość opadów i ich wpływ na wyspy - powiedział prezydent rządu Wysp Kanaryjskich, Antonio Morales. Jednocześnie wyraził ulgę z faktu, że w wyniku groźnej pogody nie było ofiar śmiertelnych.

Źródło: El Pais

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ramon De La Rocha

Wyspy KanaryjskieHiszpaniaulewyburze
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Śnieg, zima, drzewo, las
20 centymetrów śniegu, intensywny deszcz i nie tylko. Mapy
Bobry europejskie
Bobry to nasi sprzymierzeńcy w walce ze zmianami klimatu
Nauka
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Strefa opadów wkroczyła do Polski. Tak będzie wędrować
Baza NASA na Księżycu
NASA zmienia plan w sprawie Księżyca
Nauka
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami przyda się parasol
Akcja ratunkowa
Z trudem utrzymywał się na powierzchni. "Był bardzo zmarznięty, ciągle drżał"
Świat
Noc deszcz
Przed nami noc pełna kontrastów
Pożary lasów
Na to zagrożenie Europa wciąż nie jest przygotowana
Świat
Bocian - zdjęcie poglądowe
Słynny bocian powitał w gnieździe partnerkę
Polska
Kapibara wielka (Hydrochoerus hydrochaeris) - zdjęcie poglądowe
"To brutalna zbrodnia, która szokuje całe społeczeństwo"
Świat
Intensywny deszcz
Deszcz będzie padał intensywnie. Tutaj aura popsuje się najbardziej
Cyklon Narelle u wybrzeży Australii 19 marca
Uderzył już trzy razy, ma to zrobić po raz czwarty
Świat
Park Narodowy Skaftafell, Islandia
W tych krajach odetchniesz najlepszym powietrzem. Tylko trzy w Europie
Smog
Przy wybrzeżu północnych Niemiec utknął humbak
Utknął w wodach Bałtyku. Służby próbują go uratować
Świat
Skutki burzy Therese na Wyspach Kanaryjskich
Burza nęka wyspy od wielu dni. "Utknęliśmy"
Świat
Mieszkańcy północnego O'ahu sprzątają po powodzi
Północ sprząta po powodzi, południe zostało zalane
Świat
Smog
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
Silne trzęsienie ziemi w Tonga
Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Oceanię
Świat
Wiosna, pogoda
Miejscami będzie się chmurzyć, do 16 stopni. Pogoda na dziś
Noc, mróz, przymrozek
Nocą ściśnie lekki mróz
23 1354 CNN SE-004MO_TX__PIECE_OF_METE-0001
"Zobaczyłam dziurę w suficie". Twierdzi, że do jej domu wpadł meteoryt
Świat
shutterstock_2641753187_1
Załamanie pogody tuż-tuż. Co nas czeka
Wielkanoc
Pogoda na Wielkanoc. W święta może rządzić śnieżne monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
Aktor Jason Momoa
"Ostatnie tygodnie były ciężkie". Popularny aktor ewakuowany wraz z rodziną
Świat
Samochód porwany przez powódź niedaleko miasta Barka
Pustynne doliny wypełniła woda. Nie żyje pięć osób
Świat
Śmiercionośne powodzie w Nairobi
Leje od początku marca. Nie żyje co najmniej 81 osób
Świat
Wzburzone fale oceanu
Jeśli teraz nie zadziałamy, konsekwencje będziemy odczuwać tysiące lat
Nauka
Żółw morski
Żółwie noszą na sobie ślady zmian zachodzących w oceanach
Nauka
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Rosyjski statek kosmiczny leci na ISS, ma awarię
Świat
Osuwisko na I-5 niedaleko Bellingham w Waszyngtonie
Osuwisko zamknęło autostradę. Spadła skała "większa niż autobus"
Świat
