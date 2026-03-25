Wyspy Kanaryjskie. 60 litrów deszczu spadło w zaledwie godzinę

Mieszkańcy Wysp Kanaryjskich od kilku dni zmagają się z burzą Therese. Groźnie zaczęło się robić już w zeszłą środę. W kolejnych dniach dochodziło do powodzi i osuwisk, a władze zarządzały ewakuacje. Niektóre miejscowości zostały odcięte od świata.

60 litrów deszczu w godzinę

Ostatniej doby Therese ponownie zrzuciła na Wyspy Kanaryjskie masy wody. Rankiem lało między innymi w Tacoronte w północnej części Teneryfy - w godzinę spadło tam aż 60 litrów na metr kwadratowy. W wielu innych okolicznych miejscowościach w tym samym okresie zarejestrowano około 30 l/mkw. W środę ulewy spodziewane są także na innych wyspach: La Palmie oraz Gran Canarii, zwłaszcza w jej wschodniej i południowej części.

W związku z atakiem żywiołu rząd Wysp Kanaryjskich ogłosił czerwony alarm przed intensywnymi opadami deszczu, opisując sytuację jako "ekstremalnie niebezpieczną". Władze przekazały, że w środę archipelag znajdzie się w centrum burzy, przez co dokładne miejsce oraz intensywność opadów będą trudne do przewidzenia. Z powodu spodziewanej trudnej sytuacji wezwano na pomoc wojsko.

Burza Therese w Hiszpanii

Od początku ataku burzy Therese Centrum Koordynacji i Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Rządu Wysp Kanaryjskich (CECOES 112) zarejestrowało na całym archipelagu prawie 1800 zdarzeń związanych z pogodą. Federico Grillo, dyrektor techniczny służb ratunkowych archipelagu, przyznał, że w niektórych miejscach spadło ponad 700 litrów na metr kwadratowy.

- Mamy do czynienia z historycznymi okolicznościami, jeśli chodzi o ilość opadów i ich wpływ na wyspy - powiedział prezydent rządu Wysp Kanaryjskich, Antonio Morales. Jednocześnie wyraził ulgę z faktu, że w wyniku groźnej pogody nie było ofiar śmiertelnych.