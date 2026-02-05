Logo TVN24
Woda odcięła lotnisko w Madrycie. Podczas ulewy pękła rura

Woda zalała ulice Madrytu
Woda zalała ulice Madrytu
Źródło: Reuters/Álvaro Sáez.
Pęknięta wskutek intensywnych opadów deszczu rura spowodowała utrudnienia na lotnisku Madryt-Barajas. W czwartek rano zalana została droga łącząca dwa terminale oraz pobliska stacja metra. W prowadzącym na lotnisko tunelu uwięzione zostały samochody.
Burza Leonardo, która nawiedziła Półwysep Iberyjski, przyniosła mieszkańcom Portugalii i Hiszpanii obfite opady śniegu i deszczu, a także lokalne podtopienia. W Madrycie skutki ekstremalnej pogody dotknęły kluczowej infrastruktury transportowej.

Utrudniony dostęp do lotniska Madryt-Barajas

Pęknięta rura spowodowała zalanie drogi M-14 niedaleko wjazdu na międzynarodowe lotnisko Madryt-Barajas, które jest największym portem lotniczym w kraju. Jak informował minister transportu Hiszpanii Oscar Puente, woda zalała również teren wokół stacji metra obsługującej terminale lotniska i wdarła się na jej teren.

Jak podały lokalne media, do zdarzenia doszło w czwartek rano. Rura pękła w następstwie intensywnych opadów deszczu związanych z burzą Leonardo. Zalanie drogi spowodowało powstanie olbrzymich zatorów drogowych na niektórych arteriach Madrytu. Jak podały lokalne media, woda uwięziła kilka pojazdów, których kierowcy musieli schronić się na dachach. Na pomoc ruszyli im strażacy.

Minister Puente przekazał, że w związku z zalaniem drogi M-14 prowadzącej na lotnisko, tymczasowo zniesiono opłaty na autostradzie M-12 w obu kierunkach, aby częściowo odciążyć ruch w mieście. Zarząd madryckiego metra poinformował natomiast o wstrzymaniu kursowania linii metra łączącej centrum miasta z lotniskiem.

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk/ast

Źródło: Reuters, El Espanol

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Álvaro Sáez.

HiszpaniaPortugaliaburzaPowódź
