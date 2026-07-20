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Świat

Wielki pożar w Hiszpanii. Ogień na razie jest nie do opanowania

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Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Pożar w prowincji Guadalajara w Hiszpanii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NACHO IZQUIERDO
Ogień trawi Hiszpanię. Najgorsza sytuacja panuje w środkowej części kraju, gdzie pożar, który wymusił ewakuację ponad 1200 osób, wciąż znajduje się poza kontrolą. Płoną też inne rejony kraju.

Pożar, który wybuchł w czwartek w gminie La Mierla w Kastylii-La Manchy rozprzestrzenia się dalej. Do poniedziałku objął obszar o powierzchni około 26 tysięcy hektarów. Jak podała hiszpańska agencja informacyjna EFE, pod względem strawionego obszaru już teraz jest uznawany za największy w historii wspólnoty autonomicznej. W związku z pożarem władze zdecydowały o ewakuacji około 1200 mieszkańców z 32 miejscowości - przekazał w poniedziałek rano Emiliano Garcia-Page, prezydent Kastylii-La Manchy.

W nocy z niedzieli na poniedziałek czoło pożaru przesunęło się o około 10 kilometrów. W ciągu dnia żywioł wciąż pozostawał poza kontrolą, a działania gaśnicze zostały utrudnione przez wysoką temperaturę i silny wiatr. Strażacy przekazywali, że ogień przeskakuje bariery o szerokości nawet 40 metrów. W związku z rozprzestrzenianiem się pożaru służby prewencyjnie ewakuowały letni obóz dla dzieci w pobliżu miejscowości Somolinos.

CZYTAJ TAKŻE: Pożary w Hiszpanii. Wydano nakaz ewakuacji

Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NACHO IZQUIERDO
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NACHO IZQUIERDO
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NACHO IZQUIERDO
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Skutki pożaru w Kastylii-La Manchy
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NACHO IZQUIERDO

Pożary w wielu rejonach. Podsycają je upały

Ogień trawi nie tylko środkową Hiszpanię. Duży pożar lasu wciąż szaleje w gminie Ores w prowincji Zaragoza na północy kraju. W niedzielę udało się go opanować, ale spłonęło ponad 15 tys. ha lasów i nieużytków rolnych. Pożary wybuchły także w innych rejonach Hiszpanii - najwięcej jest ich w Katalonii na wschodzie, Andaluzji na południowym wschodzie i Kraju Basków na północy kraju.

Choć sytuacja pożarowa w Hiszpanii już teraz jest zła, mogą ją pogorszyć upały. Krajowa agencja pogodowa AEMET wydała w poniedziałek ostrzeżenia przed wysoką temperaturą dla wielu regionów, od północnego wschodu po południe, a w niektórych miejscach termometry mają pokazać ponad 40 stopni Celsjusza. Bardzo gorąco ma być także we wtorek i środę, gdy temperatura może sięgnąć nawet 45 st. C.

Źródło: PAP, La Razon
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Tagi:
Hiszpaniapożar
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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