Świat Historyczny czerwiec. Najwyższa śmiertelność od ponad dekady Franciszek Wajdzik |

Przed nami lato pełne ekstremów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EFE

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Hiszpańskie ministerstwo zdrowia przedstawiło statystyki dotyczące śmiertelności podczas czerwcowych upałów w tym kraju. W ostatnich dniach nad Europą Zachodnią utworzyła się kopuła ciepła, który zatrzymała gorące masy powietrza przy ziemi. W Hiszpanii, tak jak i w wielu innych krajach Starego Kontynentu, padły historyczne rekordy ciepła.

Według danych systemu MoMo, monitorującego dzienną śmiertelność, w czerwcu z powodu upałów zmarło 1028 osób. To największa liczba zgonów spowodowanych wysoką temperaturą od 2015 roku.

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Drugi najcieplejszy czerwiec w historii

Jak podała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET, średnia temperatura powietrza w tegorocznym czerwcu w Hiszpanii była o 3,2 stopnia Celsjusza wyższa od historycznej średniej. Sprawiło to, że miniony miesiąc był drugim najcieplejszym czerwcem od 1961 roku, czyli momentu rozpoczęcia zbierania danych. Ponadto 23 czerwca był najcieplejszą dobą od początku pomiarów, ze średnią temperaturą 29,6 st. C, o 0,1 stopnia więcej od dotychczasowego rekordu, odnotowanego 29 czerwca 2025 r.

Dane wyraźnie wskazują na trendy pokazujące wpływ postępującej w ostatnich latach zmiany klimatu na pogodę na Półwyspie Iberyjskim. Aż trzynaście najcieplejszych czerwców od 1961 roku odnotowano w XXI wieku - napisali synoptycy AEMET. Ponadto pierwsza połowa tego roku była najgorętsza w historii, z temperaturą 1,6 stopnia Celsjusza wyższą od średniej.

📈 Junio de 2026 fue el 2º más cálido de la serie histórica, con una temperatura media 3.2 °C por encima de lo normal y solo superado por el de 2025.



➡️ El calentamiento de junio es muy claro: los trece junios más cálidos desde 1961 se han registrado en el siglo XXI



1/2 pic.twitter.com/VH4Oq1y0t6 — AEMET (@AEMET_Esp) July 1, 2026 Rozwiń

Nowa fala skwaru

Początek lipca nie przyniósł ulgi od upałów w Hiszpanii, a synoptycy ostrzegają przed potencjalną nową falą gorąca. W środę na południowym zachodzie kraju termometry pokazały około 40 stopni Celsjusza. Według prognoz od piątku lub soboty temperatura ma rosnąć także w innych miejscach.

W takich regionach, jak Estremadura, Kastylia-La Mancha, środkowa Andaluzja, Baleary oraz południowe Wyspy Kanaryjskie temperatura w ciągu dnia ma przekraczać 35 stopni Celsjusza. Upalnie ma być także na północy kraju, gdzie termometry pokażą co najmniej 30 st. C.

"Nie można wykluczyć, że od weekendu rozpocznie się nowa fala upałów" - ostrzegł AEMET.

🌡️⬆️ En los próximos días sobrevolarán España masas de aire muy cálidas.



➡️ No es descartable que se registre una nueva ola de calor a partir del fin de semana. En cualquier caso, temperaturas diurnas y nocturnas otra vez muy altas durante varios días.



ℹ️ Seguiremos informando. pic.twitter.com/2sTCaXIk0d — AEMET (@AEMET_Esp) June 30, 2026 Rozwiń

Redagowała ast