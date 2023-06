44 stopnie. W Hiszpanii gorąco jest "nie do zniesienia"

Fala upałów nawiedziła Hiszpanię. W wielu regionach kraju temperatura przekraczała w poniedziałek 40 stopni Celsjusza. Gorąca aura ma utrzymać się do środy.

Upały dają się we znaki mieszkańcom Hiszpanii. W poniedziałek temperatura maksymalna wzrosła do 44 stopni Celsjusza w mieście Morón de la Frontera w regionie Andaluzji. W miastach Sewilla, Jerez de la Frontera i Tomares termometry pokazały 42 st. C.